Cervia. Sabato 26 giugno inaugurazione della panchina della Gentilezza al parco D’Annunzio

In occasione della Settimana Nazionale delle Panchine Viola, che si svolgerà dal 21 al 27 giugno 2021, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia e la Delegata alla Gentilezza, in collaborazione con il Servizio SeiDonna e Informagiovani, hanno deciso di aderire all’iniziativa, decorando una panchina nel parco G. D’Annunzio con una frase scelta dalla Comunità attraverso un sondaggio pubblico.

Sabato 26 giugno alle ore 10.00 si terrà l’inaugurazione ufficiale all’interno del parco, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Saranno presenti l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Cervia Michela Brunelli, la Delegata alla Gentilezza Federica Bosi, l’ideatrice della frase vincitrice, Raffaella Vittori e la giovane artista cervese che ha realizzato la decorazione, Giulia Ridolfi. Sarà un momento particolarmente significativo e simbolico per sottolineare un tema di grande attualità. Incoraggiare i cittadini alla gentilezza rappresenta un’importante occasione per portare buone pratiche nelle comunità locali e stimolare l’impegno civico, in un momento in cui anche i piccoli gesti rappresentano un patrimonio prezioso per il benessere comune.

Per informazioni: seidonna@comunecervia.it – Tel. 0544 979266