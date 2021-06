Disservizi Ausl Romagna, è sempre colpa del Covid?

Non riesco a capire cosa stia succedendo, ovvero se ci sia qualcuno che controlla come sta operando Asl Romagna al Pala de Andrè, luogo dove vengono eseguite le vaccinazioni. Ieri, mia figlia, aveva appuntamento per la seconda dose alle 17,45 ma è tornata a casa alle 21. C’erano persone che dovevano fare la vaccinazione al mattino ed erano in fila alle 17,45, poi questa gente è stata spostata dall’ entrata alla sala rossa. Parliamo di oltre 100 persone in un momento, nel quale, vanno evitati gli assembramenti.

Questa mattina mi sono recata presso il CMP per prendere appuntamento in merito a due lastre per mia figlia (con richiesta prioritaria, quindi entro 7 giorni) e delle analisi del sangue per me. Sono arrivata alle 11, avevo numero prenotazione E62 e agli sportelli c’era il nr E53. Alle 11,45 sono dovuta uscire perché avevo un altro impegno alle 12 salvo poi ritornare alle 12,45. Morale di questo caos, inizialmente non si trovava la struttura per fare le due lastre insieme poi c’era posto a Mercato Saraceno il 30 giugno o a Cesena l’1 luglio. Mia figlia andrà a fare le lastre presso una struttura privata a pagamento, forse spendendo meno, se si pensa al tempo alla benzina e comunque al ticket che avrebbe pagato.

Per le mie analisi ho ricevuto l’appuntamento per il 16 luglio…

Vorrei sapere dov’è il nostro Presidente di Regione Stefano Bonacini e l’assessore alla sanità Donini il presidente Asl Romagna, molto bravi quando vengono intervistati in televisione.

È sempre dovuto tutto al Covid? Peccato che le strutture private sono sempre pronte.

Piera