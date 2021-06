In questa estate ricca di rinnovamento nei lidi, anche il Battigia42 di Marina Romea inaugura la nuova avventura targata famiglia Sami: infatti, questo sarà il terzo stabilimento balneare, dopo Paradiso e Sirenetta, gestito da Alberto e Paolo Sami insieme alle mogli Franca Manzi e Sandra Pino.

Il Battigia42 è totalmente rinnovato sia per quanto riguarda la spiaggia sia come edificio, totalmente ristrutturato, mantenendo però la particolare forma ottagonale del bar.

La spiaggia ha 180 ombrelloni ed una cinquantina di cabine, sono stati montati 10 campi per il racchettone, mentre nell’adiacente Bagno Sirenetta è stata installata la struttura per praticare il calisthenics.

La cucina del Battigia42 varierà di settimana in settimana in base al pescato fresco e sono in programma cene a tema con menù fisso come paella ed il piatto forte della casa: il cous cous.

“I tre stabilimenti sono collegati in modo da agevolare i clienti, liberi di spostarsi tra un bagno e l’altro. Inoltre, esiste una passerella apposita per le persone con difficoltà motorie” ci racconta Alberto. “Abbiamo il Sirenetta dal 1972 (acquistato dai genitori Tino Sami e Adua Manzelli) e il Paradiso dal 2002, ora aggiungiamo il Battigia a cui abbiamo scelto di non modificare il nome perché la sirenetta sulla battigia sta in paradiso!”

La Confesercenti”è lieta di accompagnare in questa nuova avventura la famiglia Sami. Buon lavoro!”