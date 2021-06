Il Dante Vivo di Marescotti inaugura la rassegna Classe al Chiaro di Luna 2021

Sabato 26 giugno, alle ore 21, presso l’arena dell’Antico Porto di Classe la nuova edizione di Classe al Chiaro di Luna inaugura con un’ospite d’eccezione: Ivano Marescotti.

L’attore, accompagnato da artisti professionisti, personalità del mondo della cultura e studenti delle Scuole Superiori di Ravenna, porta in scena lo spettacolo Dante Vivo, un ciclo di appuntamenti che interpretano i Canti della Divina Commedia tratti da Inferno, Purgatorio e Paradiso, suo personale tributo al Sommo Poeta nell’ambito delle celebrazioni dantesche.

In questo primo appuntamento al centro dell’attenzione il Canto I “Mi ritrovai per una selva oscura” smarrito e il Canto III “Per me si va tra la perduta gente” paura… dell’Inferno.

L’idea è quella di calare Dante fra la gente per assaporarne la poesia, la potenza dell’endecasillabo, la bellezza delle rime, della voce, della musicalità. Partendo da queste premesse ci si concentrerà, in particolare, sulla poesia e sulla narrazione.

Lo spettacolo si completa con le musiche eseguite dal vivo da Marianne Gabri (arpa elettrica) e Roberto Passuti (live electronics). L’evento è una produzione Patàka in collaborazione con Cronopios. Ingresso omaggio.

Per informazioni: www.classealchiarodiluna. it oppure infoline: 351 8208036.