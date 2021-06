Webinar: Progetto Colourful Children, proposte per un’educazione senza stereotipi

“Proposte per un’educazione senza stereotipi” è il tema del webinar previsto per mercoledì 30 giugno, dalle 15 alle 17.30, in diretta sui canali Facebook e Youtube di Europe direct della Romagna. Si tratta di un incontro di divulgazione del progetto Colourful Children, in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica istruzione e infanzia e alle Politiche europee del Comune, rivolto a genitori, insegnanti, pedagogisti e professionisti della prima infanzia.

Il programma prevede l’introduzione di Ouidad Bakkali, assessora alla Pubblica istruzione e infanzia e alle Politiche europee; seguirà la presentazione del percorso progettuale e dei risultati da parte di Laura Rossi, dirigente del Servizio nidi e scuole dell’infanzia e di Laura Pettinari, pedagogista; nello spazio di riflessione e dibattito interverranno Francesca Crivellaro, antropologa culturale, dipartimento di Scienze dell’Educazione; Agnese Maio, progettista e curatrice di percorsi formativi in particolare sui temi delle differenze di genere dell’intercultura e delle metodologie didattiche attive; Silvia Leonelli, ricercatrice presso il dipartimento di Scienze dell’educazione (UniBo). Il pubblico potrà intervenire.

Il webinar potrà essere seguito liberamente in streaming sui due canali social indicati previa registrazione al link https://bit.ly/registrazione-colourful-children

Alle iscritte e agli iscritti verrà inviata via mail la collana dei libri di Colourful Children, storie ideate e illustrate da bambine e bambini con tante idee e spunti di riflessione.