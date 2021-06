“Sere d’estate” a Castel Bolognese, prosegue il cartellone di iniziative: 85 gli eventi in programma

Prosegue anche per il 2021 il sostegno che la BCC della Romagna Occidentale offre al cartellone di iniziative “Sere d’estate

semplicemente speciali”, organizzato dal Comune di Castel Bolognese. La rassegna, che quest’anno conta più di 85 eventi in 120 giorni circa (partenza il 2 giugno e serata finale il 26 settembre: il prossimo appuntamento sarà domani, sabato 26 giugno), raccoglie e diffonde le proposte dell’amministrazione comunale e di tutte le associazioni attive nel territorio castellano.

“Con prudenza ma anche con ottimismo torniamo a incontrarci e a godere dei momenti di aggregazione. I lunghi mesi di restrizioni ci faranno senz’altro apprezzare maggiormente gli eventi e il lavoro così importante dei volontari e di quanti si impegnano per mantenere vivo lo spirito di comunità. Questo, per una Banca locale come la nostra, è davvero molto e, oltre al nostro sostegno, esprimiamo per questo una sincera gratitudine”, afferma Luigi Cimatti, presidente della BCC della Romagna Occidentale.

Danza, letture e presentazioni di libri, spettacoli di teatro per adulti e per ragazzi, concerti e proiezioni cinematografiche sono presenti nel corposo programma di spettacoli, che si svolgerà in quindici location, fra cui il Molino Scodellino, il Chiostro del municipio, la Chiesa di Santa Maria della Misericordia e il Parco fluviale. Luoghi suggestivi per un’estate all’insegna del ritrovarsi per fare comunità e cultura.

I prossimi appuntamenti:

Sabato 26 giugno serata dedicata alla danza con due eventi alle ore 21. Al Prato di via

Martiri di Felisio, si terrà uno spettacolo dal titolo “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”,

mentre la Mulino Scodellino andrà in scena “Toscanini Next – dal tango al valzer, da

Tchaikowksy a Casadei”.

Lunedì 28 giugno, alle ore 18.30, visita guidata dedicata a ragazze e ragazzi dagli 8 agli 11

anni al Museo civico dal titolo “Il guerriero di Ponte del Castello”. Alle ore 21, al Chiostro

della residenza comunale, si terrà lo spettacolo teatrale “Gentile, Cassandra e Francesca:

tre donne alla corte dei Manfredi”, con Martina Fabbri Nuccitelli e Mattia Randi.

Martedì 29 giugno, nella frazione di Tebano, a partire dalle ore 19 si svolgerà una

camminata dal titolo “Acqua e miracoli a Tebano”. A seguire, a partire dalle ore 21.30, si

potrà assistere allo spettacolo “Sunadòr – sotto le lenzuola non c’è miseria”.

Il 30 giugno tre appuntamenti in cartellone. Alle ore 18.30, al Torrione dell’ospedale, letture

per bambine e bambini dagli 0 ai 3 anni, dal titolo “Il libro come fa?” con Elisa Mazzoli e

Cristina Petit. Alle ore 19, a Tebano, “Acqua e miracoli a Tebano – ai laghetti con i violini”,

evento che si concluderà alla Diga Steccaia, alle ore 21.30, con un “Concerto per l’acqua” a

cura dell’Associazione ProSenio

Castel Bolognese Sere estate pieghevole 2021