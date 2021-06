Un incontro sul futuro del cinema e sui film in arrivo in autunno nella penultima serata di Corti da Sogni

Il festival Corti da Sogni – Antonio Ricci si avvicina al gran finale. Nella serata di mercoledì è stato assegnato il primo riconoscimento. La sezione Film School (costituita da cortometraggi realizzati dagli iscritti alle più prestigiose scuole e accademie di cinema internazionali) è stata vinta dal corto russo Hello my dears diAlexander Vasiliev che racconta l’amore per i gatti di un’anziana che ormai si sente terribilmente sola. Il premio è stato assegnato dagli studenti del liceo scientifico Oriani che hanno partecipato, con il coordinamento della professoressa Angela Malfitano, ai laboratori organizzati dal circolo Sogni.



Il programma del 25 giugno

Nella penultima giornata di proiezioni, venerdì 25 giugno, gli appuntamenti in programma prenderanno il via alle 21 con un incontro sul futuro del cinema e dei film in arrivo nelle sale dall’autunno. Il festival infatti ospiterà la prima puntata dal vivo della trasmissione Twin Pics, reduce dalla prima stagione di programmazione andata in onda su RSE RADIO WEB. Il conduttore del programma Luigi Distaso, affiancato da Francesco Della Torre, parlerà del delicato momento vissuto dal cinema. Dopo mesi di chiusura, si spera in una ripartenza definitiva. Quali film saranno in sala in autunno? Come se la passano le maestranze del cinema? Quali progetti sono in fase di realizzazione? Il regista Edo Tagliavini, il presidente di Cinemaincentro, Tiziano Gamberini, e Nevio Salimbeni, responsabile del settore Cinema per Cna Ravenna, cercheranno di dare una risposta a tutti questi interrogativi.

La serata proseguirà dalle 21,30 con i cortometraggi in concorso. Si parte con l’opera iraniana Funfair di Kaveh Mazaheri in cui il protagonista è Majid, un uomo in difficoltà finanziarie che escogita uno stratagemma per la migliorare la vita di sua moglie Sara. Si prosegue con la categoria dell’animazione con la delicata commedia francese The box di Marie-Pierre Hauwelle in cui si raccontano le ansie di Chloé, il cui delicato equilibrio viene stravolto dall’arrivo di un misterioso pacco.

Per il cinema italiano seguirà Caro nipote di Michele Bizzi. Il protagonista è Giorgio cui è stata diagnostica una misteriosa malattia cardiaca che lo mette a rischio di morte se supera gli 87 battiti al minuto. Si è dotato di un dispositivo da polso che monitora costantemente i battiti e di un’educatrice emotiva che deve insegnargli a vivere una vita serena, distante da fatiche ed emozioni.

A seguire è in programma l’evento speciale fuori concorso: C’era una volta un re del regista ravennate Edo Tagliavini. L’opera è ambientata il 26 maggio del 1805. Mentre tutta la città di Milano si raccoglie attorno al Duomo per l’incoronazione di Napoleone a Re d’Italia, il nobile Carlo, costretto in carrozzina da una tubercolosi ossea, e il suo servo Cesare si confrontano su scelte che cambieranno per sempre le loro vite.

Per la categoria Frequenze in corto sarà in gara il ravennate Filippo Giunti con 7 anni (Nicola Peruch). Dalla Francia arriva invece una storia di combattimenti clandestini all’ultimo sangue all’interno di un furgone attorno al quale gira un pericoloso mondo di scommesse. Il protagonista ha bisogno di soldi ed è anche molto bravo nella lotta, per cui tenterà la sorte su The Van. La regia è di Beqiri Erenik. Il programma prosegue con un corto iraniano d’animazione ad alta intensità: Song sparrow di Farzaneh Omidvarnia (premiato al prestigioso festival di Giffoni). Un gruppo di rifugiati prova a raggiungere un paese sicuro in cerca di una vita migliore.

Pagano un contrabbandiere per trasportarli oltre i confini in un camion frigo. Tuttavia, la gelida temperatura del camion trasforma le loro speranze per un futuro migliore in una lotta feroce per la sopravvivenza. A seguire il videoclip Another place di Anna Radchenko e Jeremy Schaulin-Rioux (Inghilterra) e l’evento speciale dal Nightmare Film Festival: Cassandra di David E. Tolchinsky (Usa). Una poliziotta di nome Crawley si affretta a raggiungere la casa che corrisponde all’ultimo schizzo di “Cassandra”, un’assassina a cui piace disegnare il luogo del suo prossimo omicidio. In questa casa vi dimora Field, uno psichiatra in pensione, che tempo addietro aveva curato una paziente di nome Cassandra Philips.

Il programma si chiude con la simpatica commedia francese Hypersensible di Lewis Eizykaman (Francia) e con il corto di animazione Newspaper news di Sophie Laskar (Svizzera).

La manifestazione è organizzata dal circolo Sogni in collaborazione con il Comune di Ravenna – assessorato alla Cultura, con la Uicc, con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con la collaborazione dell’associazione Solaris.