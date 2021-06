Ausl Romagna, continuano i disagi nel ravennate: procedure semplici complicate inutilmente

Sono cittadina ravennate dal 2016, andata al pronto soccorso per me e i familiari alcune volte in questi anni, riscontrando il disagio che tanti lamentano già da molti anni. Quest’ultimo si è ulteriormente aggravato nell’ultimo periodo. Due settimane fa, dopo quattordici ore con sola verifica della pressione arteriosa e un prelievo effettuato alle 21,30 (arrivato in pronto soccorso alle 7 di mattina a digiuno dalla sera precedente) ci è stato comunicato che ancora doveva essere fatta la visita cardiologica.

Non avendo più i sintomi che avevano portano al trasporto in ambulanza già da almeno dieci ore abbiamo fatto ritorno a casa su nostra richiesta sottoscritta. Non credo che sia una giustificazione valida il fattore Covid perché, i tempi di attesa, erano molto lunghi anche prima e nell’hub vaccinale succede la stessa cosa. Dalle 14 alle 17 per la prima dose, mio figlio a Ferrara non ha aspettato neppure mezzora. Avendo accompagnato miei familiari residenti in province limitrofe ho toccato con mano realtà molto diverse dove, i tempi di attesa, sono accettabili o talvolta assenti.

Se dovessi esprimere un giudizio in modo semplicistico potrei direi che questi disservizi dipendono da chi impugna il manico della scopa e che questi complica le cose semplici (per tanti anni ho fatto front-office in uffici con molta affluenza). Spero che queste mie righe aggiunte a quelle di altri che vi hanno già scritto e che scriveranno sortiscano qualche effetto. Grazie

Carla Cassani