Note di Sapore in piazza Costa a Ravenna: tanti appuntamenti tra buon cibo e musica al Mercato Coperto e Costa Caffè

Dal 1° luglio Piazza Andrea Costa torna a diventare cuore pulsante del centro storico e della vita cittadina ad orario aperitivo-cena, con l’accompagnamento della migliore musica live.

Torna infatti la rassegna “Note di Sapore – aperitivi e cene in musica in Piazza Andrea Costa”, a cura di Mercato Coperto e Costa Caffè, giunta alla seconda edizione e si riconfermano la volontà di vivacizzare le serate del centro città con appuntamenti che uniscono enogastronomia, cultura ed intrattenimento.

La rassegna presenta il programma di luglio con sette serate all’insegna del buon cibo e della buona musica.

LE PROPOSTE DEL MERCATO COPERTO

Il Mercato Coperto dà appuntamento per cena, con prenotazione consigliata dalle 20.00. In ogni serata verrà proposto un menu gourmet, appositamente elaborato dall’executive chef Marco Cavallucci per l’occasione, oppure una scelta alla carta all’insegna del buon cibo italiano.

Le proposte includono pizze alla pala e al tegamino a lunga lievitazione con impasti preparati dai maestri pizzaioli del Molino Spadoni e

carne alla vera griglia di Romagna: Fiorentine di Blackgold Nigrande, Pezzata Rossa Friulana e Scottona Iberica con varie stagionature o la grigliata mista di Mora Romagnola.

Non mancherà una proposta easy con gustosi hamburger, taglieri e piadine. Per chi vorrà anticipare la serata con l’aperitivo, che sarà accompagnato dalla musica del dj, una cocktail list completamente rinnovata, abbinata agli appetizer gourmet dello chef Cavallucci.

LE PROPOSTE DEL COSTA CAFFÈ

Costa Caffè proporrà invece un menu di carne e pesce studiato appositamente per la serata, tra cui cozze alla tarantina e tagliata di tonno al pistacchio e stracciatella, tagliatella di Mora e arrosto di vitello, accompagnato da una selezione di vini e dai suoi cocktail per l’aperitivo.

I CONCERTI

La programmazione live conta un’interessante proposta di concerti acustici d’accompagnamento alla cena a partire dalle 21.00 e prima dj set dalle 18.30.

Si parte giovedì 1 luglio con la serata Bentornati in Piazza Costa! Con live di Sara Zaccarelli e Francesco “King Frisko” Plazzi. Martedì 6 luglio sarà la volta del Tributo a Miriam Makeba a cura di Lisa Manara e Aldo Betto, a cui verrà abbinata una proposta gastronomica ispirata ai sapori dell’Africa. Giovedì 15 luglio attesi in Piazza Costa G and the Doctor, il progetto blues della cantante Gloria Turrini e del pianista Mecco Guidi, freschi dell’uscita del nuovo album, mentre martedì 20 luglio torna il Folk Rock all’americana di Hernandez & Sampedro Trio.

Appuntamento con Note di Sapore anche la sera di Sant’Appollinare, venerdì 23 luglio, dove si esibirà la band soul ravennate Upside Band con il progetto Soul Divas, dedicato alle dive della black music.

Per la Pink Week duplice appuntamento: martedì 27 luglio la Romagna incontra la Francia a tavola e sul palco, con il live di Rouge Cafè e una proposta enogastronomica dedicata al territorio francese e alle sue prelibatezze e tradizioni , mentre venerdì 30 luglio, serata clou delle celebrazioni in rosa, Mercato Coperto e Costa Cafè proporranno una serata d’incontro tra Romagna e Puglia, con la pizzica del duo Fior di Velluto e proposte di piatti da questa splendida regione.