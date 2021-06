Nubi nottilucenti sul cielo di Ravenna: un fenomeno rarissimo a queste latitudini

Esperto di astronomia ed astronautica, come accade in occasione di eventi celesti, anche questa volta il ravennate Claudio Balella ha documentato un evento straordinario osservato dalla nostra città.

Si tratta delle “nubi nottilucenti“, un evento estremamente raro.

Conosciuto e spiegato tecnicamente da circa 140 anni, le nubi nottilucenti, poste a circa 80 km di altezza, sono composte di polvere e cristalli di ghiaccio meteorici.

Sono sempre state visibili solo alle alte latitudini nordiche, ma da qualche anno si vedono anche più a sud. Tre anni fa, per primo, Balella catturò le immagini di queste particolari nubi mai viste prima dalle nostre parti.

Le nubi nottilucenti sono tornate ad essere visibili sopra la nostra città con uno spettacolo imponente, come si vede dalla foto, in cui è stata immortalata in lontananza anche la Basilica di Classe. Chissà se accadrà ancora neri prossimi anni.

