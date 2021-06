Domenica 27 giugno le condizioni meteo in provincia di Ravenna si profilano come serene. Al mattino cielo sgombro mentre, nel pomeriggio, cielo velato per nubi alte. In serata il clima resterà prevalentemente sereno. Le temperature massime pomeridiane saranno comprese tra 29° sui rilievi e 31° sulla costa.

Velocità massima del vento compresa tra 29 (sui rilievi) e 37 km/h (sulla costa).

Elaborazione di domenica 27 giugno 2021, a cura della Sala Operativa “Francesco Nucciotti” di Arpae-Simc. Il sole sorge alle 5:29 e tramonta alle 20:57.