Festa della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna: il programma di domenica 27 giugno

Si conclude oggi domenica 27 giugno la Festa della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna che quest’anno si svolge in presenza, con il rispetto di tutte le norme anti-Covid. La festa ha lo scopo di valorizzare a fini economici, turistici, gastronomici e ambientali questo prodotto identitario del nostro mare, con la collaborazione delle cooperative dei cozzari e dei 60 ristoranti del territorio – dai Lidi di Ravenna a Ravenna città – che inseriscono quest’anno la Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna nei loro menù. Anche CONAD, COOP e diverse pescherie aderiscono al progetto, con l’impegno di promuovere sui loro banchi del pescato la Cozza Selvaggia.

Il centro della manifestazione è rappresentato dall’area del bacino pescherecci – fra Molo Dalmazia e Mercato del Pesce – a Marina di Ravenna dove si tengono incontri e show cooking e dove alcuni stand propongono al pubblico la Cozza Selvaggia. Gli stand sono gestiti da: AGEOP e Associazione Ristoratori Ravennati (a scopo benefico), Amarissimo, Fulèr – Storie di Gastronomia Romagnola (in collaborazione con le cooperative dei pescatori La Romagnola e Nuovo Conisub), L’Acciuga Osteria e Ristorante del Mercato Coperto Ravenna.

Novità dell’ottava edizione della festa è il Cozza Tour, che fa vincere il grembiule della Festa e il Kit Cozza Tour. I primi 50 clienti che raccolgono 1 timbro di 3 differenti ristoranti (in totale 3 timbri), ricevono in omaggio 1 Grembiule della Festa della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna. Inoltre, per tutti coloro che consegnano il coupon con i 3 timbri c’è l’estrazione di 2 Kit Cozza Tour composto da 1 pentola, 1 cucchiaione, 1 bottiglia di olio di Brisighella, 1 treccia d’aglio.

La manifestazione è promossa da Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità e da Slow Food Condotta di Ravenna e vede il patrocinio e il contributo del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna, della Camera di Commercio di Ravenna, di AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori e del Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna, Fondazione Flaminia. Alla manifestazione collaborano Confesercenti, Confcommercio, Legacoop Romagna e AGCI, le cooperative dei pescatori La Romagnola, Nuovo Conisub, e ancora Ulisse, la Pro Loco di Marina di Ravenna e il Circolo Aurora. L’iniziativa viene realizzata anche grazie ai contributi erogati nell’ambito del IX accordo di collaborazione tra Eni e Comune di Ravenna.

A Marina di Ravenna, in occasione della Festa della Cozza Selvaggia è possibile visitare, attraverso visori 3D, il relitto del Paguro. Venerdì 25 giugno è stato infatti inaugurato il progetto di Virtual tour e video 360° del relitto del Paguro sviluppato nell’ambito del progetto europeo Interreg Italia-Croazia Adrireef (www.italy-croatia.eu/adrireef) che punta a valorizzare i reef naturali e artificiali dell’Adriatico individuando le possibili attività sostenibili correlate (subacquea, pesca, turismo, ricerca scientifica, ecc.). Il progetto, coordinato dal Comune di Ravenna, ha previsto infatti, tra le tante iniziative, anche l’attività di mappatura del Paguro e la realizzazione di un prodotto interattivo di realtà virtuale e video immersivi a 360° per la divulgazione al grande pubblico di immagini e ricostruzioni tridimensionali delle intricate strutture del reef artificiale. In questo modo, tutti potranno esplorare virtualmente lo stupendo universo sommerso di flora e fauna creatosi negli anni attorno al relitto della piattaforma inabissatasi nel 1965 a circa 25 metri di profondità. È possibile prenotare presso lo UIT Ufficio Informazioni Turistiche di di Marina di Ravenna la propria immersione virtuale gratuita (telefono 0544 485800).

GLI APPUNTAMENTI DI DOMENICA 27 GIUGNO

Padellone della Pialassa Baiona (h 12:30) – PRANZO IN PIALASSA – Incontro conviviale con i prodotti della valle. Staff di cucina di Slow Food Ravenna. Posti limitati. Esperienza a pagamento. Prenotazioni: 335 375212

Mercato del Pesce di Marina di Ravenna (h 16:30) – DAL MARE ALLA TAVOLA: LE OPPORTUNITÀ DI PESCA SOSTENIBILE E CONSUMO CONSAPEVOLE DELLE COZZE* – Iniziativa nell’ambito del progetto WILMA WILd Molluscs of Adriatic realizzato da Fondazione Flaminia

DAL MARE… LA COZZA SELVAGGIA* – Tavola rotonda per presentare il mestiere degli operatori tecnici subacquei per la raccolta dei mitili e il progetto del marchio collettivo e successivi processi di certificazione della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna. Conduce Massimo Bellavista, collaboratore FLAG Costa dell’Emilia-Romagna. Partecipano: Antonio Penso, Direttore Fondazione Flaminia; Massimo Cameliani, Assessore attività produttive Comune di Ravenna; Sergio Caselli, vice Presidente Flag Costa Emilia-Romagna; Simone D’Acunto, direttore CESTHA Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat; Sauro Alleati, presidente Cooperativa La Romagnola.

Ristorante Velico (h 17:30) – … ALLA TAVOLA: IL CONSUMO DI MITILI* – Origini ed evoluzione del consumo di mitili nell’Adriatico. Con Massimiliano Petracci, Professore Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università di Bologna. Mangiare cozze “sicure” in un panorama sempre più globalizzato. Giuseppe Arcangeli, Direttore del Centro specialistico ittico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). Posti limitati. Prenotazioni al 0544 34345 (ore ufficio)

Ristorante Velico (h 19:00) – LABORATORIO GASTRONOMICO: LA CUCINA D’AUTORE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA COZZA SELVAGGIA DI MARINA DI RAVENNA* – Laboratorio gastronomico a cura dello Chef Alessandro Ferrini del Ristorante Velico di Marina di Ravenna e Mattia Borroni del Ristorante Alexander di Ravenna (Gruppo RavennaFood/CheftoChef emiliaro- magnacuochi). ‘La cucina d’Autore’ per la valorizzazione e un utilizzo consapevole della CozzaselvaggiadiMarinadiRavenna”. Posti limitati. Prenotazioni al 054434345(ore ufficio).

* Diretta in Streaming sulla pagina Facebook di Fondazione Flaminia

Ex Sala Asta del Pesce (h 18:00 – 19:00) – HAPPY HOUR CON LE TARTARUGHE – Il pasto serale delle tartarughe ospiti speciali in cura presso il Cestha (Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat). La visita guidata è a cura del team di biologi del Cestha. L’esperienza è adatta a tutti e si svolge in chiave di educazione ambientale, per sensibilizzare sulle problematiche più attuali: spreco, uso corretto della plastica e rispetto dell’ambiente. Prenotazione tramite la piattaforma ravennaexperience.it

Ristorante Marina Club presso Circolo Tennis Marina di Ravenna (h 19:00) – COZZA SELVAGGIA E VONGOLA VERACE NOSTRANA – Laboratorio Slow Food a quattro mani con la Chef Laura Cardona e con lo staff di cucina del “Circolo Aurora Osteria e Cultura” di Ravenna. Evento a pagamento €15,00. Prenotazioni 335 375212.