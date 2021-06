Ravenna. Pronto Soccorso, decine di pazienti in attesa per ore: lo sfogo di un ravennate

Vorrei far presente al direttore generale Ausl Romagna Tiziano Carradori e alla nostra amministrazione comunale che, nonostante i numerosi articoli apparsi sulla stampa nei mesi scorsi riguardo la pessima situazione del pronto soccorso di Ravenna, la situazione non è cambiata per niente e, anzi, forse il tutto è notevolmente peggiorato.

Nella serata del 26 giugno mi sono recato al pronto soccorso assieme a mio figlio minorenne, dal momento che ha rimediato una frattura a un piede. Arrivati sul posto c’è stato riferito che l’attesa sarebbe stata di almeno 10-12 ore. Una cosa assolutamente folle se ci pensate: il pronto soccorso era già pieno di persone con almeno 40/50 pazienti in attesa di essere visitati e ricordo che vi è un solo medico ad assistere i pazienti. Alle 4,15 di mattina c’erano persone in attesa dal pomeriggio.

Cosa aspettate per fare qualcosa? Il personale infermieristico è inerme non potendo fare altro che accettare la situazione che si trovano a dover affrontare, pur capendo l’enorme disagio che si arreca ai cittadini. Nel 2021 è impensabile aver bisogno di cure e dover sostenere un’attesa immane.

Antonio – Ravenna