Russi. Camminata ludico motoria “Ripartiamo insieme in sicurezza”

I Comitati Territoriali di Ravenna, Lugo, Faenza e Imola, con il patrocino del Comune di Russi, organizzano per lunedì 28 giugno una camminata ludico motoria denominata “Ripartiamo insieme in sicurezza!”, con ritrovo a Palazzo San Giacomo (via Carrarone Rasponi) alle ore 17.

PERCORSI

– Km 1,5 (interamente pianeggiante con incroci presidiati dai volontari dei Comitati organizzatori): Via Carraroni Rasponi – Via Argine Ds. Lamone – Via Canale – Via Fiumazzo – Via Carraroni Rasponi

– Km 6,5 (interamente pianeggiante con incroci presidiati dai volontari dei Comitati organizzatori): Via Carraroni Rasponi – Via Argine Ds. Lamone – Via Madrara – Carraia Padronale – Via Canale – Via Fiumazzo – Via Carraroni Rasponi

ISCRIZIONE

online attraverso ATLETICANDO.NET (entro le ore 23.59 del 26/06/2021), oppure via mail: iscrizioni.uisp20@gmail.com (sempre entro le ore 23.59 del 26/06/2021) o sul posto all’apposito gazebo debitamente segnalato.

COSTI ISCRIZIONE

Euro 1 (senza premio – solo tessera UISP)

Euro 2 (senza premio – NON tessera UISP)

Euro 2,50 (con premio partecipazione – solo tesserati UISP)

Euro 3,50 (con premio partecipazione – NON tesserati UISP)

PARTENZA

Onde libere dalle 17.30 alle 19.30, evitando ogni forma di assembramento

NOTA IMPORTANTE

Per le iscrizioni online, un referente di società si farà carico di raccogliere la somma complessiva per i propri tesserati ed il giorno dell’evento consegnerà il denaro in busta chiusa (in contanti, per evitare scambio di denaro/banconote) ad un rappresentante del Comitato organizzatore. Per informazioni: Ferraro Pietro (338 3352787) e Ghirotti Daria (339 1080863).

NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19

INGRESSO AREA EVENTO – Consenito l’accesso soltanto ai camminatori regolarmente iscritti, accompagnatori autorizzati e personale dell’organizzazione. Saranno posizionati idonei GAZEBO per la sanificazione delle mani con gel igienizzante, rilevazione con TERMO SCANNER della temperatura corporea (non superiore a 37,5°C) e consegna/sottoscrizione del modulo di autodichiarazione.

ZONA PARTENZA – Ogni camminatore/camminatrice, ricevuto il pettorale, potrà percorrere liberamente il percorso della camminata mantenendo sempre e comunque una distanza interpersonale di sicurezza rispetto alle altre persone che prendono parte all’evento. Il pettorale è personale e deve essere esposto in maniera ben visibile.

ZONA ARRIVO – Libero. Ricordarsi di evitare ogni forma di assembramento ed indossare la mascherina.

RISTORO – Non previsto.

BAGNI – Prevista la presenza di un bagno, non previsto l’utilizzo di spogliatoi, docce o deposito borse.

ASSISTENZA – Ambulanza con personale sanitario e DAE.

Ogni camminatrice/camminatore viene invitato ad indossare obbligatoriamente la mascherina in TUTTE le fasi dell’evento e mantenere SEMPRE distanza interpersonale di almeno 1 metro in assenza di attività (2 metri durante l’attività fisica); coprire la bocca ed il naso con un fazzoletto o una manica (non le mani) se si tossisce o starnutisce. Non condividere oggetti personali con altri camminatori/camminatrici (creme o indumenti) evitare strette di mano, abbracci o altre forme di conta1o fisico.