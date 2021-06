Faenza. Il 29 giugno serata inaugurale di Cinemadivino a Casa Spadoni

La rassegna Cinemadivino –i grandi film si gustano in cantina, apre la stagione 2021 martedì 29 giugno a Casa Spadoni con “Est –Dittatura last minute”.

È road movie ambientato nel 1989 in cui tre ragazzi romagnoli partono per un viaggio nella Romania della dittatura di Ceaușescu, dove vivono un’avventura legata a una misteriosa valigia, conoscendo, quasi inconsapevolmente, la storia di un popolo, delle sue lotte e delle sue speranze per un domani che forse non arriverà mai.

Il film, presentato nel2020 alla settantasettesima Mostra del Cinema di Venezia,diretto da Antonio Pisu, è liberamente ispirato al racconto Addio Ceausescu, di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi. Per la serata di apertura, Cinemadivino ha prediletto una produzione emiliano-romagnola, a cura della bolognese Genoma Film in collaborazione con RAI Cinema, che ha coinvolto giovani attori come il ravennate Matteo Gatta, talento classe 1996 con alle spalle una formazione in ambito teatrale, che nel film interpreta Maurizio “Pago” Paganelli, Lodo Guenzi (già frontman della band bolognese Lo Stato Sociale) e Jacopo Costantini, tutti e tre freschi vincitori del Premio Biraghi ai Nastri d’Argento 2021.

Gli autori del soggetto e produttori Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, saranno ospiti della prima serata di Cinemadivino, che quest’anno intende dare spazio e promuovere all’interno del suo cartellone le produzioni cinematografiche emiliano-romagnole di importanza e successo.Gli ospiti interverranno raccontando la storia vissuta in prima persona e portata sulloschermo, e saranno disponibili a rispondere alle domande del pubblico.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà nella sua classica formula: con il biglietto d’ingresso si potrà accedere a una degustazione di tre calici di vino e alla visione del film a partire dalle 21.30.La selezione dei vini per la serata, a cura del sommelier di Casa Spadoni Andrea Spada, proporrà: Dazio2020 (Az. La Siesta), Romagna Albana “I Croppi” 2020(Az. Celli), Romagna Sangiovese Marnoso2018(Villa Otto Lune).Chi vorrà,potrà abbinare alla degustazione le proposte gastronomiche degli chef di Casa Spadoni, per gustare appieno l’atmosfera di Cinemadivino, la magia del cinema all’aperto, la bellezza del paesaggio e la buona tavola.

Il contributo di Palletways Italia

Per l’ottavo anno Palletways Italia, guidata da Massimiliano Peres, sponsorizza “Cinemadivino” che promuove le eccellenze vinicole del territorio attraverso un’originale formula di intrattenimento che diffonde la cultura enogastronomica del territorio, coniugando la magia della settima arte con il piacere del vino, la bellezza del paesaggio ed il gusto della buona tavola.

“Il settore vitivinicolo è uno dei principali mercati di Palletways che da sempre assume una grande rilevanza per la nostra azienda. Ogni giorno lavoriamo al fianco dei produttori, che ci scelgono perché con i nostri servizi riusciamo a rispettare le loro esigenze, come tempi di trasporto certi, una distribuzione capillare e l’integrità di ogni singola bottiglia, contribuendo così a diffondere i loro prodotti di qualità in Italia e in Europa. Dopo il lungo periodo di lockdown siamo particolarmente felici di tornare a sostenere la rassegna Cinemadivino che riaccende il suo grande schermo per promuovere le eccellenze vinicole dei nostri territori e rappresenta il ritorno alla socialità in sicurezza”, ha commentato Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia.

