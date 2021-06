Fusignano. Il centro si anima con le fiere mercato

A Fusignano in centro storico arrivano le fiere mercato. Cinque occasioni per vivere la propria città attraverso piccole attrazioni e piccola gastronomia, oltre ai tradizionali mercatini estivi di artigianato artistico, collezionismo e curiosità. Sarà anche possibile fare shopping in alcuni negozi del centro, che rimarranno aperti per l’occasione.

Gli appuntamenti sono per le serate del 28 giugno e tutti i lunedì di luglio: il 5, il 12, il 19 e il 26, sempre a partire dalle 19. Per partecipare al mercatino come espositore, contattare il numero 329 0305467. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp al numero 0545 955668, email urp@comune.fusignano.ra.it.

I mercatini sono organizzati dall’associazione Kultura in collaborazione con la Pro Loco di Fusignano, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.