Il Teatro Masini riapre con le visite guidate curate dalla Pro Loco Faenza

Il Teatro sarà aperto al pubblico tutti i sabati dalle 15,30 alle 17,30 per visite guidate (a ciclo continuo) a cura delle Guide Turistiche della Pro Loco di Faenza. L’iniziativa è curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Faenza in collaborazione con la Pro Loco di Faenza. Costruito su progetto dell’architetto Giuseppe Pistocchi e decorato con statue e bassorilievi in stucco di Antonio Trentanove, il teatro comunale “A. Masini” di Faenza è un raffinato esempio di teatro all’italiana ed uno dei più significativi dell’architettura neoclassica.

La costruzione iniziò nel 1780, proseguì ininterrottamente fino al 1783 e si completò nel 1787. Il teatro, inaugurato il 12 maggio 1788, comprende, oltre la platea, quattro ordini di palchi e la galleria. La ricchezza di soluzioni sia architettoniche sia decorative fanno ritenere il “Masini” una delle sale più armoniose ed eleganti d’Italia. Il palcoscenico ha una pendenza del 7% che consente un’ottima prospettiva visiva da ogni punto della platea.

Il Teatro è inserito all’interno della Strada Europea dei Teatri Storici (EHRT – European Route of Historic Theatres), che collega 120 tra i teatri storici più preziosi e meglio conservati d’Europa; la Strada Europea si articola in 12 strade nazionali, tra cui la North Italian Route di cui fanno parte altri prestigiosi teatri italiani, quali il Teatro Olimpico di Vicenza, il Teatro all’Antica di Sabbioneta, il Teatro Scientifico Bibiena di Mantova ed altri 7 teatri storici del nord Italia.

Il biglietto d’ingresso sarà acquistabile durante gli orari di apertura presso IAT -Pro Loco di Faenza – Voltone Molinella, 2 e avrà un costo di 4 euro, ridotto 3 euro (under 18, over 65, gruppi minimo di 10 persone, universitari muniti di tessera), gratuito per bambini e ragazzi 0-14 anni e gratuità di legge.