Marina di Ravenna. All’Hana-Bi arrivano i Laguna Bollente

Hana-Bi è felice di ospitare un live inedito: sotto la tettoia arrivano i Laguna Bollente, l’originale duo composto da Elia Fabbro e Dunia Maccagni. E in apertura Il Lungo Addio, ossia il cantautore Fabrizio Testa. Il 29 giugno al Bagno Hana-Bi in viale della Pace 452G a Marina di Ravenna, dalle 21,30 con ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere.

Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid. Gli accessi all’evento saranno garantiti fino a esaurimento dei posti a sedere. Chi prenota al ristorante, potrà riservare anche il suo posto in platea.

È il nome di un ex club per scambisti veneziano a dare il moniker “Laguna Bollente” al duo composto da Elia Fabbro e Dunia Maccagni che promette (e mantiene) di diventare un caso all’interno e fuori dal post-punk italiano. I musicisti hanno all’attivo già due EP dal titolo “Discocesso” e “Nord Sud Ovest Sert”, diffusi urbi et orbi soltanto tramite YouTube e Soundcloud per Badbird Independent e Dischi Sotterranei.

La loro è una vera e propria walk on the wild side totalmente introvabile laddove le cose musicali accadono oggigiorno: non c’è traccia della loro musica su Spotify, non ci sono immagini né storie su Instagram o su Facebook. Bisogna andarli a scovare, sono un tesoro di racconti di esistenze al limite, ma naturali e senza forzature. L’ascolto dei loro brani restituisce la sensazione che l’acqua morta della laguna della serenissima riprenda vita, man mano che prende il largo e da acqua salmastra diviene acqua del mare aperto, un mare pieno delle domande dei Laguna Bollente.