Domenica 27 giugno, alle 21.30, nello spazio suggestivo della Rocca Brancaleone, grande serata sinfonica. Sul palcoscenico sono saliti, insieme all’Orchestra Luigi Cherubini, Leōnidas Kavakos, ovvero il “violinista dei violinisti”, come è stato soprannominato il musicista ateniese, qui nella doppia veste di solista e direttore d’orchestra, e Antoine Tamestit, violista francese acclamato in tutto il mondo.

Imbracciando rispettivamente un violino Stradivari “Willemotte”, costruito nel 1734 quando il leggendario liutista aveva ormai 90 anni, e una viola detta “Mahler” che è la prima (e una delle pochissime) creata invece da un giovane Antonio Stradivari agli inizi della carriera, nel 1672, ancora influenzato dal maestro Amati.

Come a riassumere idealmente nello spazio di un concerto l’irripetibile epopea creativa del più celebre, quasi mitico, costruttore di strumenti di ogni tempo. Un incontro che si celebra nel nome di Mozart, con la sua Sinfonia concertante in mi bemolle maggiore per violino, viola e orchestra K 364, mentre il concerto si completa con l’affresco sonoro della Sinfonia n. 8 in sol maggiore op. 88 di Antonín Dvořák. L’evento è possibile grazie al sostegno di Pirelli.