“Route to 2022”: all’Hana-Bi di Marina di Ravenna il Beaches Brew si fa a misura di pandemia

Nella sua storia decennale, Beaches Brew si è evoluto da una dimensione intima di incontro sotto la tettoia dell’Hana-Bi – lo stabilimento balneare di Marina di Ravenna ‘headquarter’ del festival – a evento internazionale riconosciuto, primo in ordine cronologico tra i numerosi “boutique festival” che costellano la penisola, contribuendo a valorizzarne al meglio le diversità.

Nel corso di questa evoluzione, e della corrispondente crescita in termini di pubblico e di visibilità, alcune cose non sono mai cambiate, rimanendo invariate come le sensazioni che la community del festival condivide quando si riunisce, in un’atmosfera unica tra sole, spiaggia e sonorità provenienti da tutto il mondo, spiegano gli organizzatori: “Condividere la spiaggia insieme ai propri artisti preferiti, con la voglia di costruire nuova musica e ad esplorare nuove culture: questo è l’ingrediente che rende Beaches Brew un appuntamento unico nel suo genere”.

Gli effetti dovuti alla pandemia negli ultimi due anni richiederanno ancora un po’ di tempo per svanire, avanzano gli organizzatori, “Per questo nel 2021 Bronson ha scelto di non proporre il festival in modo tradizionale, ma di condividere una serie di eventi che verranno ospitati all’Hana-Bi e a Marina di Ravenna dal 20 al 29 luglio, che si è deciso di intitolare Beaches Brew Presents: Route to 2022, un nuovo format che è anche un percorso di ricerca musicale, per accompagnare verso la prossima estate”.

Ecco la line-up provvisoria dell’appuntamento, come sempre ad ingresso libero:

Daniel Blumberg (UK) – KMRU (KE) – Ron Gallo (US) – Maurice Louca (EG) – Miles Cooper Seaton Tribute: C+C=Maxigross with Alioune Slysajah & Marco Giudici + Andrea Belfi e Alessandro Cau duo + Fabrizio Modonese Palumbo (IT/SN) – Micah P. Hinson (US) – Khalab (IT) – Casper Clausen & H. Hawkline (DK/UK) – Guano Padano (IT) – Eugenia Post Meridiem (IT) – Bee Bee Sea (IT) – R.Y.F. (IT) – Cemento Atlantico (IT) – So Beast (IT) – Chickpee (IT) – Katzuma: Oké dj set (IT) – Dj Fitz (UK) – Radio Raheem w/ Chourmo (IT)

Una line-up, spiegano gli organizzatori, “che vuole ribadire l’identità sfaccettata e aperta che caratterizza Beaches Brew, proponendo alcune delle sue “scoperte” internazionali più amate (Daniel Blumberg, Mica P. Hinson, KMRU, Ron Gallo) e dando nel contempo spazio, in questo anno particolarmente difficile per gli artisti del nostro paese, ad alcuni tra i più interessanti talenti emersi nel panorama italiano, secondo la vocazione allo scouting che caratterizza il lavoro di Bronson Produzioni dalle origini: agli artisti protagonisti del tributo a Miles Cooper Seaton (Andrea Belfi e Alessandro Cau duo, Fabrizio Modonese Palumbo, C+C=Maxigross e Marco Giudici in tandem con il polistrumentista senegalese Alioune Slysajah), si uniranno Guano Padano, Khalab, Eugenia Post Meridiem, Bee Bee Sea, Cemento Atlantico, So Beast, Chickpee. Una proposta dilatata, ma ugualmente densa e articolata, quella che ci aspetta tra le dune dell’Hana-Bi, arricchita dalle “good vibes” dei dj firmati Dj Fitz, artista resident del festival, Katzuma e Chourmo (aka Giulio Pecci), a Marina di Ravenna grazie alla rinnovata collaborazione con l’emittente milanese Radio Raheem, incubatore culturale tra i più innovativi nati negli ultimi anni in Italia”.

“Beaches Brew come lo conosciamo tornerà solo l’anno prossimo — dichiara Chris Angiolini, fondatore e anima di Bronson Produzioni e parte della direzione artistica del festival. Nel frattempo, abbiamo deciso di chiamare a raccolta alcuni tra i nostri artisti e partner di riferimento per dare vita a una proposta alternativa per questa estate: siamo davvero soddisfatti di questo risultato, che mixa ospiti internazionali, progetti speciali e nuove proposte della scena italiana in un programma “dilatato” in grado di rispecchiare tuttavia in maniera profonda l’anima del festival. C’è tanta voglia di ritrovarci, con il pubblico, il team e gli artisti, respirare le buone vibrazioni sulla spiaggia, per portare avanti quel percorso artistico e culturale unico, che in questi anni ha contribuito a rendere Beaches Brew un unicum nel panorama nazionale, grazie ad una sete di esplorazione che continua ad attraversare inesausta generi e confini.”

Info aggiornate su logistica, accomodation e norme di accesso ai luoghi di Beaches Brew Presents: Route to 2022 su beachesbrew.com, nei prossimi giorni online il calendario completo con tutti gli appuntamenti del festival.