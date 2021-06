Tornano gli incentivi del Comune di Cotignola per l’acquisto di biciclette ad uso urbano

Anche quest’anno il Comune di Cotignola ha istituito un fondo di 10mila euro per incentivare la mobilità sostenibile, la qualità ambientale e favorire quindi il miglioramento del benessere psicofisico della collettività. Il fondo è a favore dei cittadini residenti nel territorio cotignolese e delle strutture ricettive (bed&breakfast, affittacamere, agriturismi con camere, appartamenti ammobiliati a uso turistico) con sede nel territorio comunale.

A ogni cittadino è ammesso presentare richiesta di contributo per l’acquisto di una sola bicicletta con relativo caschetto, mentre ogni struttura ricettiva può presentare richiesta fino a due biciclette, con relativi caschetti. Il contribuito è a parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette nuove, usate, a pedalata muscolare o assistita, per uso urbano e non sportivo e per l’acquisto di caschetti di protezione per ciclisti. Sono esclusi i veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel.

Sarà possibile presentare domanda da giovedì 1 luglio fino alle 13 del 30 settembre 2021. Il bando completo e tutti i moduli sono disponibili sul sito www.comune.cotignola.ra.it.

È possibile presentare domanda direttamente online (è necessario essere in possesso di un’identità digitale Spid oppure della carta di identità elettronica), oppure tramite Pec a pg.comune.cotignola.ra.it@legalmail.it. Inoltre, si può consegnare la domanda a mano presso l’Urp del Comune di Cotignola (piazza Vittorio Emanuele II, 31, secondo piano – telefono 0545 908826/871) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice unicamente sul modulo predisposto dal Comune. L’incentivo corrisponde al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto e in ogni caso non può superare i 100 euro per l’acquisto di ciascuna bicicletta nuova o usata a pedalata muscolare, 200 euro per l’acquisto di ciascuna bicicletta nuova o usata a pedalata assistita, 30 euro per ciascun caschetto di protezione (da abbinarsi all’acquisto di una bicicletta); non è cumulabile con analoghi incentivi pubblici per finanziare lo stesso bene. Il contributo verrà versato fino a esaurimento delle risorse disponibili e in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’acquisto deve essere comprovato da scontrino o fattura riportante la data e il dettaglio dell’acquisto. La data di acquisto deve essere tra il 1° luglio e il 30 settembre 2021 compresi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.comune.cotignola.ra.it.