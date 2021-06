A Faenza arriva “In Borgo”, l’anteprima dei martedì d’estate

I “Martedì d’estate” di Faenza tornano in Borgo e propongono un’anteprima del tradizionale appuntamento di luglio organizzato dal Consorzio Faenza C’entro. Martedì 29 giugno corso Europa, a partire dalle 18.30, ospiterà musica live, artisti di strada, proposte culinarie dedicate, aperitivi e cene nei dehors dei locali allargati per l’occasione, mercatino di artigiani e creativi, negozi aperti, musici e sbandieratori del Borgo Durbecco.

In piazzetta Frà Saba il Comitato genitori Scuola Carchidio-Strocchi ha organizzato per i più piccoli diverse attività. Dalle 19.30 ci saranno animazione e truccabimbi a cura di Los Rayos de Colores, mentre dalle 20 spazio all’animazione letteraria-artistica con la maestra Novella, seguita, alle 21, dall’animazione con il mago Stefano Cornacchia.

Proposte enogastronomiche, musica e spettacoli nella zona Borgo Durbecco. Dalle 18 sarà possibile assaggiare le proposte di PizzaCasa Faenza, comodamente seduti sui loro tavoli all’aperto. Il Borgo Durbecco – Rione Bianco dalle 19 preparerà piadina, pizza fritta con salsiccia o prosciutto, arrosticini, patatine fritte e dolce del borghigiano, mentre dalle 19.30 la Panetteria Delizie di Pane organizza apericena con dolce, birra, bibite e caffè e, per i più piccoli, animazione e divertimento. È gradita la prenotazione al numero 0546 32533. Musica con Barbara e Paolo dei Mistici in Acustico e le loro sonorità rock-pop degli anni ’90 e 2000 dalle 19.30. Infine, alle 21 esibizione di sbandieratori e musici del Borgo Durbecco.

Nella zona compresa tra piazza Lanzoni e il controviale non mancherà il buon cibo con le proposte, dalle 18, di Linea Verde Panificio Pasticceria Caffetteria: pizza alla pala assortita, panzarotti fritti, cocomero e bomboloni. Dalle 20.30 musica con le band di Artistation Faenza che accompagneranno il pubblico con musica pop, rock e funky blues. Appuntamenti anche nella zona Chiesa di Sant’Antonino.

Dalle 18.30 la parrocchia propone piatti tipici romagnoli, mentre dalle 19 spazio a “La Volta Buona” con Francesco Chiari, Rita Zauli e Luca Pasotti in un’esibizione acoustic rock e folk. Non mancano le iniziative per i bambini: dalle 19 c’è “Sogni volanti”, spettacolo di mimo, illusionismo e giocoleria di e con Roberto Gorini, mentre dalle 21.30 arriva il Fire Show “Io desidero con Moko” presso Europa Caffè. Infine, nel Borgo ritrovato con Mauro Gurioli si andrà, dalle 18.30, alla scoperta del Borgo Durbecco prima delle distruzioni belliche, con partenza in piazza Lanzoni (ritrovo presso l’edicola). Un laboratorio consentirà invece di imparare la riparazione delle forature dei copertoni delle biciclette, grazie all’iniziativa di Bici in Borgo.

Confermati anche quest’anno i “Martedì d’estate” a Faenza nei quattro martedì di luglio (6; 13; 20; 27) che allieteranno i presenti per tutte le serate con appuntamenti speciali, mercatini, negozi aperti e proposte enogastronomiche nella tranquillità delle principali vie chiuse al traffico.

Le iniziative sono organizzate dal Consorzio Faenza C’entro, in collaborazione con il Consiglio e la Rete del Quartiere Borgo, il Borgo Durbecco, la Parrocchia S. Antonino, Artistation e il Comitato Genitori Scuola Carchidio-Strocchi. Gli eventi godono del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza e della collaborazione della Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna. Il coordinamento e l’organizzazione sono di Wap Agency.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.faenzacentro.it o la pagina FB del Consorzio Faenza C’entro.