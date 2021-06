Cervia. La delegata alla gentilezza ospite della trasmissione “Spazio Costruiamo la Gentilezza”

Cervia è fra le 150 realtà nazionali che nel corso della Settimana Nazionale delle Panchine Viola, hanno inaugurato la panchina dedicata alle buone pratiche. Quella cervese si trova in parco G. D’Annunzio ed è decorata con una frase scelta dalla Comunità attraverso un sondaggio pubblico: ”Accomodati, ti lascio il mio posto”. Taglio del nastro da parte dell’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Cervia Michela Brunelli e della Delegata alla Gentilezza Federica Bosi che hanno premiato con un attestato ed un omaggio floreale l’ideatrice della frase vincitrice, Raffaella Vittori e la giovane artista cervese che ha realizzato la decorazione, Giulia Ridolfi. L’evento è realizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia con la Delegata alla Gentilezza, in collaborazione con il Servizio SeiDonna e Informagiovani.

Giovedì 1° luglio la delegata alla Gentilezza Federica Bosi parteciperà ad una puntata speciale del programma radiofonico SPAZIO COSTRUIAMO GENTILEZZA che andrà in onda, in diretta dalle 19.00 alle 21.00. Si tratta di una puntata speciale del programma radiofonico (la prima trasmissione radiofonica sulla gentilezza realizzata dalle associazioni Cor et Amor insieme a Radio Spazio Ivrea) dedicata a condividere le esperienze della Settimana Nazionale delle Panchine Viola a cui parteciperanno come ospiti Sindaci, Presidenti e Dirigenti delle Associazioni Sportive, Assessori, Cittadini (grandi e piccoli) dei Comuni e i referenti locali per l’inaugurazione della Panchina Viola. Una occasione per condividere le esperienze.

Le puntate possono essere ascoltate in tutta Italia sulla webradio www.radiospazioivrea.it.

“Gentilezza e buoni rapporti sono alla base del vivere civile. – dichiara la delegata alla Gentilezza Federica Bosi- È molto importante incentivare un comportamento corretto e stimolare l’impegno civico, specie in un momento in cui si esce da un periodo particolarmente difficile e anche i piccoli gesti hanno un grandissimo valore”

Incoraggiare i cittadini alla gentilezza rappresenta una importante occasione per portare buone pratiche nelle comunità locali

Per informazioni: seidonna@comunecervia.it – Tel. 0544 979266