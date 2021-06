Il Romanzo della Divina Commedia al Salone dei Mosaici: Ivan Simonini incontra l’autore Carlo Monaco

Mercoledì 30 giugno alle ore 18.30 al Salone dei Mosaici di Piazza Kennedy (ingresso da Via IX Febbraio 1, Ravenna) avrà luogo la presentazione del libro Nude le mie parole. Il Romanzo della Divina Commedia del Professor Carlo Monaco, traduzione in prosa italiana corrente dei versi endecasillabi di Dante fresca di stampa per Minerva di Bologna e che si propone come avviamento per tutti alla lettura diretta del Poema. L’Autore replicherà alle sollecitazioni critiche del Professor Ivan Simonini e, dopo la conversazione a due, risponderà alle domande del pubblico.

Carlo Monaco, è stato Docente di Filosofia e Storia nei licei e presso le Università degli studi di Bologna, Ravenna, Urbino. È autore di numerose pubblicazioni sia a carattere scientifico che didattico. Ha ricoperto le cariche di Consigliere e Assessore presso il Comune di Porretta e la Provincia di Bologna. Assessore all’urbanistica e casa nel Comune di Bologna nel mandato del Sindaco Guazzaloca, è stato presidente dell’Istituto di Psicologia dell’apprendimento.

Ivan Simonini, editore e scrittore, è presidente dal 2018 del Comitato Scientifico dell’Associazione Culturale Tessere del ‘900, ha pubblicato in primavera la seconda edizione riveduta, accresciuta e capovolta del suo I mosaici ravennati nella Divina Commedia. Dagli ultimi canti del Paradiso ai primi dell’Inferno in 111 visioni (Edizioni del Girasole Ravenna 2021).