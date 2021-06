Raggiungere la spiaggia in treno, a Cervia conviene: sconti su ombrellone e lettini

Fino al 30 settembre, dal lunedì al venerdì, negli stabilimenti balneari del lungomare di Cervia, esibendo un biglietto del treno, è possibile noleggiare, per un’intera giornata, un ombrellone e due lettini al prezzo speciale di 12,50 euro.

La promozione è frutto di un accordo commerciale fra Trenitalia Tper e la Cooperativa bagnini di Cervia per incentivare l’uso del treno e promuovere la spiaggia cervese. Per usufruirne è sufficiente esibire negli stabilimenti balneari del lungomare di Cervia, il biglietto Trenitalia di corsa semplice valido il giorno stesso per raggiungere Cervia con i treni regionali oppure l’abbonamento annuale regionale o la smart card regionale.

“Il treno come mezzo di trasporto rappresenta la sostenibilità ambientale e pertanto si inserisce pienamente nella politica di salvaguardia e vivibilità del territorio che stiamo portando avanti come Cooperativa bagnini – spiega Fabio Ceccaroni presidente della Cooperativa –. Cervia è stata scelta nel 2018 da Trenitalia per la qualità dei servizi e quest’anno abbiamo confermato l’accordo dopo l’interruzione obbligata dall’emergenza sanitaria dell’anno scorso. Il nostro obiettivo è di migliorare sempre i servizi e le proposte che si possono tradurre in opportunità per il turista”.