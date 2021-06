Spiagge Soul: il festival musicale torna con tanti appuntamenti al mare e in città tra luglio e agosto

Spiagge Soul c’è. Per il secondo anno consecutivo non sarà il festival cui siamo abituati, fatto di assembramenti musicali in riva al mare, ma Spiagge Soul torna col suo carico di energie positive. Il cantiere per la tredicesima edizione è già partito e il calendario in continua evoluzione: dopo alcune anteprime previste per i primi giorni di luglio, dal 19 luglio e fino all’8 agosto tra Marina di Ravenna e i lidi ravennati, con un’appendice in Piazza del Popolo a Ravenna, torna il festival diffuso organizzato dall’Associazione “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, oltre al contributo degli operatori privati, che non mancano nemmeno in quest’anno complicato.

La formula definitiva dipenderà ovviamente dalle modalità concesse dalle norme sanitarie al momento della partenza, ma anche quest’anno Spiagge Soul dovrebbe proporre la doppia formula delle cene-concerto negli stabilimenti balneari e dei concerti “distanziati” nei luoghi pubblici, come il Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna o la piazza centrale della città capoluogo. Saranno coinvolte anche le località di Punta Marina e Porto Corsini, per rispettare la missione originaria del festival: permeare di Soul Music tutta la Riviera romagnola.

“Anche per questa tredicesima edizione la volontà è di esserci comunque, nonostante tutte le difficoltà – spiega Francesco Plazzi, direttore artistico di Spiagge Soul – Abbiamo voglia di tornare a condividere momenti di vita assieme anche quest’anno, scambiandoci energie e vibrazioni positive, che è poi la missione più profonda della musica live. Scontiamo il fatto che non ci sono vere e proprie tournée organizzate dagli artisti, ma stiamo lavorando per costruire un programma di qualità, che valorizzi soprattutto i musicisti italiani”.

Un’attenzione particolare verrà infatti riservata agli artisti italiani, una delle categorie più colpite dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Ma saranno possibili anche provvidenziali incursioni di alcuni musicisti internazionali, che riusciranno a essere presenti in Italia nonostante tutte le incertezze per la programmazione delle date.

Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it