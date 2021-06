Brisighella. Il Teatro al Borgo, primo appuntamento con “Il giro del mondo in 80 giorni”

Anche per l’estate 2021, al Teatro all’aperto di via Spada a Brisighella è protagonista il Teatro Ragazzi. Cinque appuntamenti con la magia, la poesia e il divertimento del migliore teatro per ragazzi italiano. Come nelle precedenti edizioni, la rassegna si svolgerà presso il Teatro all’aperto di via Spada; gli spettacoli andranno in scena da giovedì 1 luglio al giovedì 29 luglio per cinque giovedì consecutivi, sempre alle 21.15.

La rassegna, organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri , già all’interno della rassegna estiva “Brisighella… Sogno d’Estate”, porterà, nello splendido scenario open air del borgo e dei colli romagnoli, cinque appuntamenti, come sempre scelti tra le migliori e più qualificate proposte del teatro per ragazzi italiano.

Ad inaugurare il calendario sarà “Il Giro del Mondo in 80 gironi”: gli spettatori verranno coinvolti in una grande favola moderna: grandi e piccini accompagneranno Phileas Fogg e Passpartout verso terre lontane e luoghi misteriosi, in un viaggio tutt’altro che tranquillo per colpa dell’insidioso ispettore Fix, per compiere un’incredibile impresa.

I successivi appuntamenti sono:

Giovedì 8 luglio: “Naso d’argento”

Giovedì 15 luglio: “Cenerentola in bianco e nero” di Proscenio Teatro

Giovedì 22 luglio: “Biancaneve” di La Baracca – Testoni Ragazzi

Giovedì 29 luglio: “Il seme magico” di Accademia Perduta/Teatro Perdavvero

L’ingresso gratuito, ma i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione telefonica (0546 21306) da lunedì 28 giugno dalle ore 11 alle ore 13 (dal lunedì al venerdì).