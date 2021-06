Faenza. I Nomadi in concerto a Monte Brullo, con l’ultimo album “Solo esseri umani”

Prosegue la nuova stagione della kermesse “Cena & Concerto“ al Club Monte Brullo di Via Santa Lucia 64 a Faenza in collaborazione con la Casa della Musica di Faenza.

Mercoledì 30 Giugno i Nomadi tornano a Faenza con il nuovo disco Solo Esseri Umani, dopo essere stati premiati al Teatro Masini di Faenza dal MEI Meeting delle Etichette Indipendenti per i 55 anni di carriera, e dopo avere proseguito pur in tempi di Covid 19 il proprio tour per fare lavorare tutti i musicisti e tecnici riducendo il cachet per venire incontro alle richieste del pubblico.

“Leggere il tempo, essere contemporanei senza tradire le origini. E’ questa la cifra stilustica dei Nomadi che tornano con un nuovo album di inediti il cui titolo è l’essenza di quello che ognuno di noi dovrebbe essere, Solo esseri umani il primo per BMG – spiegano dalla kermesse – . Valori, Amore e Vita sono i temi di un album ricco di sfaccettature, che analizza il tempo che cambia e il senso di collettività della società; il peso che hanno queste tre parole che sono il segno distintivo dello stile di vita dei Nomadi”.

“Un grande cuore – scrivono gli organizzatori, – è quello di Beppe Carletti leader storico della band che si batte anche per maggiori diritti e sostegni per il settore. Una vera chicca unica e imperdibile per la storica band di Beppe Carletti che va verso i 60 anni della vita nomade con un disco che rilancia la storia del gruppo e che prosegue nella sua tournee’ non stop sempre seguito dai fans”.