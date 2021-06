Fusignano: tre iniziative nei parchi con la biblioteca “Carlo Piancastelli”

Sono in programma a luglio tre iniziative per bambini, ragazzi e famiglie con la biblioteca comunale “Carlo Piancastelli” di Fusignano.

Il primo appuntamento è previsto per il giovedì 1 luglio alle 21 al Parco Piancastelli con “Dannatissimo Dante”, una lezione spettacolo per tradurre l’Inferno con Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo, musiche di Federico Squassabia. Il confronto con un linguaggio che non è quello attuale, e con una opera gigantesca, colossale, mastodontica e famosissima che tutti conoscono ma, in fondo, pochi hanno letto e ascoltato. Consigliato a partire dai 12 anni di età.

Mercoledì 21 luglio al Giardino di Lorenzo in via dei Martiri, “Letture sotto le stelle” per bambini dai 3 ai 7 anni a cura del Gruppo lettori di Fusignano (primo turno alle 20.15, secondo turno alle 21.15). I partecipanti sono invitati a portare un telo poiché le letture si terranno sul prato.

Mercoledì 28 luglio sempre al Giardino di Lorenzo ci sarà infine “Archeologi per una sera”, un laboratorio di archeologia per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Elisa Tabanelli (primo turno alle 18.30, secondo turno alle 20.30).

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria contattando la biblioteca comunale al numero 0545 955675.

Le iniziative sono organizzate dalla biblioteca comunale “Carlo Piancastelli” e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano, in collaborazione con la cooperativa “Il Mosaico” e l’associazione “Il Giardino di Lorenzo”.