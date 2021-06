Musica. Beatrice Antolini ospite della rassegna Peter Pan 3d il 30 giugno

Prosegue mercoledì 30 giugno la settima edizione della rassegna Peter Pan 3d sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna, un’occasione unica per conoscere da vicino le più importanti voci della scena musicale italiana.

Dopo Gian Maria Accusani, fondatore e leader di gruppi come Prozac+ e Sick Tamburo, è ora la volta di Beatrice Antolini, artista polistrumentista che nel 2017 ha suonato a con Vasco Rossi nel suo tour negli stadi il Vascononstop 2018. Ha partecipato al Dopofestival 2019 di Sanremo con Rocco Papaleo in qualità di pianista/synth nella resident band ed è stata confermata anche anche per il Vascononstop 2019 da cui ne uscirà anche un Docufilm in dvd. Ha partecipato a Sanremo 2020 in qualità di direttore d’orchestra per la canzone di Achille Lauro “Me ne frego”. Ma al di là di questi recenti successi, Antolini ha una lunga carriera alle spalle.

Il suo primo album “Big Saloon” arrangiato prodotto e registrato da lei stessa risale al 2006 e con il secondo, del 2008, ottiene la copertina della rivista Il Mucchio Selvaggio e il plauso della critica musicale. Vince il PIMI 2009 come “migliore artista solista”. Nel 2011 pubblica “BioY” (Urtovox Rec.) il suo terzo album prodotto e suonato dalla stessa Antolini. Sempre nel 2011 partecipa al progetto live ”Sister Assassin” di Lydia Lunch suonando in diverse date all’estero.

Collabora con molti altri artisti tra cui i Baustelle nel disco Amen, Bugo nel disco Contatti, Velvet etc. e suona live in qualità di polistrumentista al tour degli A Toys Orchestra. Nel 2014 esce l’Ep “Beatitude” per La Tempesta Dischi. Nel 2016 la vede impegnata come polistrumentista nel tour di Angela Baraldi e come tastierista e pianista nel tour di Emis Killa. Lavora inoltre come produttrice artistica e arrangiatrice per cantautori e remix tra cui Mara Redeghieri e spettacoli e continua la sua produzione con il disco “L’AB”.

Un nuovo appuntamento d’eccezione quindi per la rassegna curata come sempre dal dj Luigi Bertaccini e che proseguirà fino a fine agosto altri grandi nomi tra cui Moltheni (il 14 luglio), Giancane (21 luglio), Beatrice Antolini il 30 giugno, Emma Nolde il 28 luglio, i Tonno (18 agosto), Enrico Farnedi il 25 agosto. Con extra davvero d’eccezione: lunedì 26 luglio sarà infatti sulla spiaggia del Peter Pan Luca Persico “O’Zulù” della 99 Posse. L’8 luglio vedrà invece il ritorno della conduttrice radiofonica Paola De Angelis con una serata dedicata a Nick Cave.

Le serate saranno anticipate dalla Radio in Spiaggia in collaborazione con i dj di Melody Box dalle 20. L’ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione.