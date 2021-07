Poliambulatorio Osteolab apre una nuova sede a Ravenna, in Viale Spadolini

Ieri, 29 giugno, nel tardo pomeriggio è stata inaugurata la seconda sede del Poliambulatorio Osteolab in Viale Spadolini 6, la struttura opera da oltre 30 anni a Ravenna nella storica sede di Piazza Caduti sul Lavoro 9 ma ha pensato di aprirne una nuova sede anche in un zona adiacente e in forte espansione.

Nella nuova struttura saranno trasferiti principalmente gli specialisti che operano in ambito ortopedico e fisioterapico. “Due strutture, un unico staff di professionisti al vostro servizio. La disponibilità, la gentilezza e le competenze professionali saranno quelle di sempre” assicurano da Osteolab.