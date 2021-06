Teatro dei burattini di Cervia. Quest’anno più spettacoli e più compagnie provenienti da tutto il territorio italiano

“Dopo questo anno atipico, che ha colpito pesantemente anche il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, il Comune di Cervia ha confermato il supporto all’iniziativa della rassegna ” stagione dei burattini” implementando gli spettacoli invernali con quelli estivi per aumentare momenti di socialità e convivialità in un momento così difficile per tutti” spiegano dalla Compagnia organizzatrice Vladimiro Strinati

Le novità di quest’anno sono molteplici: pluralità di compagnie, caratterizzate da qualità e originalità, proveniente da tutta Italia: si parte dall’Emilia-Romagna per comprendere compagnie dalla maggior parte delle città italiane.

Continua ad essere presente in tutte le edizioni l’immagine creata da Tinin Mantegazza, artista di primissimo piano che aveva donato i disegni che raffigurano il logo della kermesse. Gli spettacoli si svolgeranno all’aperto rispettando le regole anti-Covid con ingresso gratuito e inizio alle ore 21.00.

Di seguito una piccola anticipazione delle compagnie e degli spettacoli in programma, che saranno presenti nei flyer in giro per la città e sulla pagina Facebook “Teatro dei Burattini di Cervia”.

La Compagnia organizzatrice, Vladimiro Strinati, aprirà e chiuderà il cerchio degli spettacoli, partendo il 3 luglio nel Giardino della Scuola Pascoli a Cervia con “Il Castello degli spaventi” concludendo il tutto il 17 settembre a Pisignano di Cervia con “Fiabe e Burattini”.

Il 10 luglio la compagnia Teatro Medico Ipnotico di Parma porterà “Momo il Dio della burla” a Tagliata di Cervia; il sabato dopo, 17 luglio, da Modena la compagnia I Burattini della Commedia con “Sandrone Contadino”; dopodiché sabato 24 luglio dalla Sardegna la compagnia Is Mascareddas con “Giosuè e Peppino premiata coppia”; dall’isola sarda si ritorna il venerdì 30 luglio a Villa Inferno con con il secondo episodio “Nonna e volte, una casa per due” mentre il giorno dopo, l’ultimo spettacolo di luglio, lo termina la compagnia di Walter Broggini da Varese con “Pirù”.

Il primo sabato di agosto lo inaugura Vladimiro Strinati nel Giardino della Scuola Pascoli con un classico “Fagiolino e Sganapino contro la zanzara tigre”, seguito il 14 agosto dalla compagnia di Treviso; Alberto de Bastianicon “La bella Fiordaliso e la strega Tirovina”.

Il 19 agosto a Cannuzzo di Cervia ci sarà la compagnia barese Enrico Francone con lo spettacolo intitolato “Pulcinella molto mosso” mentre dall’Emilia l’ultimo sabato del mese la compagnia bolognese Nasinsù rappresenterà “Celestino principe”.

Come preannunciato chiuderà Strinati con “Fiabe e Burattini” a Pisignano di Cervia, venerdì 17 settembre., evento promosso dal Ads Grama e Associazione F.Fontana.

Un ringraziamento al Comune di Cervia e relativi Consigli di zona che hanno permesso di organizzare il tutto dandoci spazio, risorse e volontari durante gli eventi.