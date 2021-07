A Faenza arriva il progetto Be There!: tre gli appuntamenti all’insegna della rinascita culturale

E’ stato presentato il progetto culturale Be There! organizzato da Atelier Be: il progetto è sostenuto dal Comune di Faenza nell’ambito dell’avviso pubblico “Ripartiamo con la Cultura”.

ATELIER BE invita dunque a tre appuntamenti all’insegna della rinascita culturale: un laboratorio creativo, la musica e il teatro daranno vita a Be There! Un’installazione a servizio della città animerà Piazza Pasi e il suo giardino di fronte al MIC, dal 4 al 16 luglio 2021.

CALENDARIO EVENTI

4 Luglio dalle 9.00 alle 18.00, Cantiere Creativo in Piazza Pasi.

Giardino di fronte al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – MIC

in Viale Baccarini 19

8 Luglio dalle 19.00, Spidercrabs, Giacomo Casadio e Lorenzo Serasini,

Giardino di fronte al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – MIC

in Viale Baccarini 19

16 Luglio dalle 21.15, Patatràc, Francesco Bentini, Max Mascagni, Silvia Valtieri,

Cortile interno del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – MIC

in Viale Baccarini 19

ATELIER BE è una realtà di promozione e produzione in ambito artistico-culturale.

La mission di Atelier Be è quella di “promuovere la partecipazione giovanile, incentivando le nuove generazioni a condividere interessi e capacità all’interno di iniziative e progetti artistico-culturali. Attraverso i propri canali di comunicazione e al proprio network, si impegna nella promozione di giovani talenti in ambito artistico, letterario e musicale, affinché possano esprimere e dimostrare a pieno la loro creatività e capacità. Cultura. Arte. Musica. Letteratura. Fotografia. Design. Eventi. Cineforum. Mostre. Live”.

TEAM. Francesca Baldi / Ottavia Ballardini / Anita Bucci / Francesca Cappelli / Tommaso Cappelli / Riccardo Carnevali / Maddalena Ghiara / Annalisa Marchetti .

IL PROGETTO Be There! è “un’esortazione ad interagire fra spazio e corpi, che esplora la dimensione partecipativa dell’arte. In quanto punto di ritrovo e partenza, l’installazione è espressione della rinascita culturale in forma fluida, per questo i moduli che la compongono sono modellati e ri-pensati in occasione del laboratorio creativo. Una volta trasformata, l’installazione ospita un evento musicale e uno di teatro, con l’intento di avvantaggiare due dei settori culturali maggiormente colpiti dalla pandemia. Pur non amando definirsi, Be There! ha l’obiettivo di smuovere le acque e richiamarci all’interazione con la cultura”.

Domenica 4 luglio 2021 viene inaugurato il cantiere creativo realizzato in collaborazione con i ragazzi di ISIA Faenza e Urbino, il cantiere è un vero e proprio workshop di grafica, allestito per ripensare l’installazione secondo i temi della partecipazione, inclusività e dell’interazione culturale.

Il workshop ha luogo dalle 9.00 alle 18.00, nel corso della giornata è possibile assistere alla trasformazione di Be There! e vederla infine pronta ad accogliere il primo evento musicale.

Giovedì 8 luglio dalle 19.00, si tiene il concerto degli Spidercrabs, Giacomo Casadio e Lorenzo Serasini, che per primi danno voce al progetto.

Venerdì 16 luglio 2021 dalle 21.15 presso il cortile interno del MIC, Be There! presenta Patatràc, l’evento di improvvisazione teatrale animato da Francesco Bentini, Max Mascagni e Silvia Valtieri.

Proprio in quest’occasione la vocazione partecipativa di Be There! si svela più che mai.