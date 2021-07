Custodire la memoria. Marcello Vincenzi presenta “Chiedetemi cos’era Casalborsetti”

Custodire la memoria sia individuale che collettiva. Da questo spirito di recupero dei ricordi è nata l’idea, da parte dell’autore romagnolo Marcello Vincenzi, di scrivere “Chiedetemi cos’era Casalborsetti” e di attraversare la storia della propria vita e di quella degli abitanti di Casal Borsetti con la lente dell’osservatore partecipe.

Un viaggio appassionante, dall’infanzia con i suoi rituali alla giovinezza con la sua spinta vitale fino agli anni Novanta, spensierati e a loro modo decisivi per il cambiamento del paese e dei personaggi coinvolti,

Questa storia nella Storia, infatti, prevede la testimonianza – in forma di narrazione – di diverse personalità che hanno dato l’anima a Casal Borsetti nel corso dei decenni. E’ lo sguardo sognante dello scrittore che ripercorre la sua infanzia in un luogo magico racchiuso tra fiumi – pineta e spiaggia.

Il registro del racconto passa dalla struggente malinconia alla leggerezza e addirittura alla comicità che ha connotato il susseguirsi dei fatti narrati. Passano in rassegna qui tradizioni, eventi drammatici e altri memorabili per la loro simpatia. Il tutto reso immortale da una fotografia in forma di parole assolutamente inedita e originale.

Nel paese in cui esisteva la casetta in Canadà e si offrivano biscotti caldi e 5 lire per gli auguri di buon anno. Dove in suoi mitici campioni sbaragliavano avversari nel porto disegnato da Leonardo. Dove è stata studiata la rapina dell’anno…sfumata per un nonnulla. Dove amici miei erano romagnoli e dove un aurea magica può trasformarti in attore, ballerino, poeta, cantante, ed …eroe. Dove la storia racconta di un Dante che percorre quel luogo trovando ispirazione per la sua opera e Poseidone ne ha fatto uno dei suoi porti preferiti.

Il libro sarà presentato quest’oggi, 1 luglio alle ore 17, alla scuola elementare di Casalborsetti. L’autore sarà naturalmente disponibile a rispondere a tutte le domande del pubblico in un’atmosfera serena e partecipata.