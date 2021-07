E LA SERA… CASALINGO / 23 / Evviva la Magna Grecia, con parmigiana di melanzane e tzatziki. E arrivederci a dopo l’estate

Parmigiana di melanzane:

Tzatziki:

Polpette di salsiccia:

Contorno:

Finitura:

PREPARAZIONE

Parmigiana di Melanzane: porto a bollore una pentola d’acqua. Incido appena i pomodori maturi e li sbollento per 15 secondi, poi li scolo, li sbuccio e li privo dei semi e dell’acqua di vegetazione. Gli “scarti” li metto da parte in una ciotola. La polpa dei pomodori la taglio blandamente e la conservo in un’altra ciotola. Metto sul fuoco due pentolini (che chiamo A e B per comodità) con poco olio e in entrambi metto uno spicchio d’aglio e un po’ di cipolla tagliata a velo. Lascio appassire e procedo col preparare i due sughi di pomodoro che avranno consistenze diverse.

Quando la cipolla è appassita aggiungo nel pentolino A un rametto di maggiorana e timo e verso dentro tutti gli “scarti”, quello con i semi e bucce, e faccio cuocere a fuoco medio per 12-15 minuti, aggiusto di sale, pepe e unisco qualche foglia di basilico. Quando la cottura è terminata passo al setaccio il sugo e ricavo una bella crema rossa densa.

Passiamo al pentolino B: quando la cipolla è appassita, alzo la fiamma e verso la polpa di pomodoro, aggiusto di sale e pepe e aggiungo 5-6 foglie di basilico spezzettate con le mani. Completo la cottura in un tempo totale di circa 25-30 minuti, poi passo al setaccio il sugo e ricavo una salsa densa, ma leggermente più fluida dell’altra.

Metto da parte le due salse che mi servono per la parmigiana di melanzane. Ora passo a friggere in immersione le melanzane tagliate a rondelle spesse, in olio di arachidi bollente. Le ritiro dall’olio appena prendono colore e le adagio su carta da cucina assorbente. Su una teglia ricoperta da carta forno sistemo un primo strato di rondelle di melanzana fritta (separate tra loro perché faccio delle torrette) e farcisco con la salsa di pomodoro B, parmigiano grattugiato, mozzarella, salsa e ancora parmigiano, poi sovrappongo altre rondelle di melanzane, farcisco di nuovo e così via. Passo la teglia in forno a 170° per 10 minuti. Estraggo la teglia e adagio nei piatti le torrette di melanzane che poi ricopro con la salsa di pomodoro A (quella più densa e riscaldata) nel momento di servire.

Tzatziki: con un pelapatate sbuccio il cetriolo, lo grattugio con i buchi più larghi della grattugia, lo passo in uno strofinaccio da cucina e lo strizzo eliminando l’acqua di vegetazione. Passo il cetriolo in una ciotola e aggiungo la polpa d’aglio grattugiato (la quantità può variare secondo i gusti), poi unisco le foglioline di finocchietto selvatico (o aneto), un pizzico di sale, pepe, un po’ di aceto e mescolo bene, poi aggiungo lo yogurt e un cucchiaio d’olio. Ora amalgamo bene tutti gli ingredienti e poi conservo un frigo lo tzatziki coprendolo con una pellicola.

Fagiolini: pulisco i fagiolini e li cuocio in acqua bollente per 5-7 minuti. Li condisco con sale, pepe, poi limone. Mescolo e poi aggiungo l’olio.

Polpette: sgrano la salsiccia e mescolo con prezzemolo tritato e i semi di finocchio schiacciati, poi ricavo sei polpettine con la forma di mini hamburger. Le cuocio su piastra ben calda (va bene una padella antiaderente) e poi le passo nel piatto insieme alla salsa tzatziki.

Assemblaggio del piatto: dispongo le torrette di parmigiana, a lato faccio tre mucchietti di salsa tzatziki, inframmezzo con le polpette, dispongo i fagiolini e poi completo con un ciuffetto di basilico sulla parmigiana e le anime dei semi di albicocca tostate, sulla salsa tzatziki. La Magna Grecia è servita. Buon appetito!