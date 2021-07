Inaugurata la nuova sede dello Studio Legale Drei a Faenza

E’ stata inaugurata la nuova sede dello Studio Legale Drei in via Formicone 1 a Faenza, immersa nel verde, ma anche a due passi dal centro storico. Una nuova idea di concepire la consulenza legale e di accoglienza per i clienti, ma non solo, spiegano dallo Studio.

Il taglio del nastro è avvenuto sabato 26 giugno, alla presenza del Vice Sindaco e Assessore alle Attività produttive Andrea Fabbri che si è detto meravigliato della struttura ed ha elogiato l’Avvocato Alessandro Drei per la lungimiranza delle sue scelte, in un periodo storico così complicato.

Lo Studio Legale DREI rappresenta circa 400 clienti, con una storia ventennale è oggi uno dei pochi studi legali in Italia con parcheggio gratuito ed un’area di accoglienza all’aperto.

“Diamo assistenza legale a 360° e la parola chiave è specializzazione in base alle esigenze – ha detto l’Avv. Alessandro Drei, titolare dello studio – ci differenziamo per l’accoglienza e la possibilità di ricevere i clienti all’aperto ed a stretto contatto con la natura. Lo Studio, con le sue particolarità, sarà poi a disposizione per eventi, momenti d’arte e di dialogo. Sarà un nuovo inizio – ha concluso l’Avvocato.”

All’inaugurazione hanno partecipato, distanziate e contingentate in vari orari circa 100 persone.