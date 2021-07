Dopo un anno di attesa, torna per la città di Faenza il tanto aspettato momento di andare al campo “a disputar la giostra”. Il Rinascimento manfredo, con i suoi cavalieri, dame, musici e destrieri dà il bentornato alla 64^ edizione del Niballo Palio di Faenza, rievocazione storica che quest’anno si svolgerà eccezionalmente nel mese di luglio con la giostra e gli eventi rionali e a settembre con i tornei delle bandiere. Una manifestazione unica nel suo genere, momento aggregativo per tutta la cittadinanza e capace di appassionare giovani, amanti di rievocazioni storiche, tifosi rionali e turisti.

Cosa è successo nel 2020: i progetti digitali legati al mondo Palio

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha costretto tutti i grandi eventi, incluse le principali manifestazioni di rievocazione storica italiane, ad uno stop prolungato nel corso del 2020. Mancavano infatti le condizioni che garantissero lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni che da sempre sono guidate da uno spirito aggregativo e di condivisione che chiama in raccolta migliaia di persone, spiegano gli organizzatori: “Il mondo del Palio non si è però fermato nel corso del 2020, partendo in primis dai Rioni che hanno messo al servizio della comunità faentina i proprio volontari: prezioso è stato infatti il loro servizio a domicilio di spesa, medicinali e libri, per garantire alla fascia più fragile di popolazione di vivere quei mesi terribili con una maggiore tranquillità. Un gesto di affezione e supporto per la propria città che difficilmente dimenticheremo”.

L’Ufficio Palio ha inoltre portato avanti dei progetti legati al mondo visual e digitale che potessero consentire un legame continuo con la manifestazione anche durante il periodo pandemico. La mostra fotografica sulle figure del Corteo storico di Francesco Bondi, visibile sin dallo scorso giugno di Via Pistocchi, è ora visibile anche in digitale sul sito ufficiale della manifestazione e verrà arricchita in futuro di nuove immagini, diventando così uno spazio permanente dove poter ammirare tutto l’anno la bellezza del corteo storico e delle sue figure. A questo progetto si è affiancato quello dell’archivio storico del Palio, portato avanti dalla Fototeca Manfrediana in collaborazioni con esperti del Niballo e visibile sempre online dal sito del Palio: un’enorme lavoro di ricerca e selezione che ha visto l’elaborazione di oltre 5000 immagini dal 1959 ad oggi.

Infine, si è realizzato un progetto dedicato ai laboratori didattici sul Palio nelle scuole faentine che sarebbe dovuto partire nel 2020 e che è stato posticipato a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria che ha costretto gli studenti alla DAD e a ripetuti lockdown. I giovani faentini sono stati infatti i più socialmente colpiti dalla situazione pandemica e l’obiettivo dei laboratori, avanzano gli organizzatori, è proprio quello di ripartire a ricostruire la magia del Palio attraverso i loro occhi e il loro entusiasmo. I laboratori verranno organizzati a partire dal prossimo anno scolastico e saranno rivolti alla scuola primaria con laboratori creativi sulle figure del corteo storico con illustrazioni da scoprire e colorare e visite itineranti nei Rioni e nella città; le scuole secondarie scopriranno invece la storia, le tradizioni e il dietro le quinte della manifestazione.

Le settimane del Palio: gli eventi nei Rioni

A partire dal 12 luglio i Rioni ospiteranno le tradizionali cene del Palio e gli eventi che torneranno a rianimare le sedi rionali, come sempre nel rispetto di tutti i protocolli in tema di sicurezza e distanziamento.

Il Niballo sui social e in streaming e alla radio

Oltre al racconto sui social del mese che anticipa la giostra, quest’anno verrà consolidato il canale delle dirette streaming, che permetteranno ad un vasto pubblico di seguire la giostra e le gare delle bandiere. Lo streaming verrà trasmesso sulla pagina del sito ufficiale della manifestazione www.paliodifaenza.it, sulla pagina Fb @NiballoOfficial e su altri canali in via di definizione.

Sabato 31 luglio: la giostra in notturna allo Stadio B. Neri

Dopo la Donazione dei Ceri che si è svolta in Cattedrale lo scorso 8 maggio, il calendario paliesco di quest’anno è stato rivisto per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria che ci accompagna dallo scorso febbraio 2020. Per questa ragione, il Torneo della Bigorda d’Oro non verrà disputato quest’anno e il Torneo Alfieri Bandieranti e Musici verrà posticipato al mese di settembre con le gare di Singolo, Piccola Squadra e Grande Squadra il 25 settembre con le gare nella categoria Singolo e Coppia Under 21 e la gara della Coppia il 26 settembre. Il luogo dei tornei verrà definito nei prossimi mesi.

Momento clou della manifestazione è la Giostra del Niballo, che si svolgerà in notturna allo Stadio Bruno Neri, dove la sfida tra i cinque cavalieri dei Rioni inizierà alle ore 21.00. Il vincitore conquisterà il drappo realizzato per l’edizione 2020 dall’artista Marco Casadei e rivisto per il 2021.

I cavalli

Lunedì 28 e martedì 29 giugno si sono svolte presso il Centro Civico Rioni le prime visite veterinarie sui cavalli che i Rioni faentini hanno presentato per la partecipazione alle Manifestazioni del Niballo Palio dei Faenza anno 2021.

Le visite sono state effettuate dalla Commissione sanitaria del Niballo Palio di Faenza, composta da rappresentanti del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna e dell’AUSL della Romagna – ambito di Ravenna, e presieduta dal prof. Alessandro Spadari, docente di Clinica Chirurgica e Ortopedica Veterinaria nonchè componente del corso integrato di Patologia e Clinica medica e Chirurgia del cavallo presso l’Università di Bologna.

I Rioni hanno presentato alla Commissione un numero totale di 22 cavalli e di essi ben 21 hanno ottenuto l’idoneità alle gare, con una percentuale di cavalli ammessi alle competizione pari al 95,5%, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che le scuderie rionali hanno continuato a svolgere – pur nelle difficoltà del periodo – nella selezione e cura dei loro cavalli, nella primaria attenzione alla salvaguardia e garanzia del benessere animale.

Pertanto, in base all’esito delle pre-visite così come formalmente comunicato all’amministrazione dal Presidente della Commissione Sanitaria ed alla luce delle scelte successivamente effettuate dai Rioni interessati, i cavalli iscritti a partecipare alle Manifestazioni del Niballo per l’anno 2021, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento dei controlli sanitari, sono i seguenti:

BORGO DURBECCO

Princess de Rio, Halo’s Flower, Lulù di Zambra, Gaggiano

RIONE GIALLO

Ramona Danzing, Ischia Porto, Passion Fruit , Foto di Rito, Club Tropicana

RIONE NERO

Tabata Taibe, Vega D’Urgalesa, Kelly in Black, Golden Taty, Way Gipsy

RIONE ROSSO

Solsbury Hill, Vanilla Cream, Bonassola

RIONE VERDE

Salimbeni, Gran Corredor, Guaderian, Blue Mayson

PROGRAMMA:

3. Calendario manifestazioni 2021

