Patrick Zaki cittadino onorario di Faenza. Overall Rete Multiculturale: “Un gesto concreto di solidarietà”

Overall Rete Multiculturale Faenza, “a nome di tutte le Associazioni e cittadini che in essa si riconoscono, esprime soddisfazione per la decisione espressa nella seduta del Consiglio Comunale del 29. O6. 2021 di riconoscere a Patrick Zaki la cittadinanza onoraria di Faenza. Proprio Overall, già nel marzo 2021, ne aveva fatto formale richiesta all’Amministrazione Comunale dando così voce a tutti coloro che non vogliono rimanere indifferenti alle violazioni dei diritti civili ed umani.

Il caso di Patrick Zaki, cittadino egiziano, iscritto all’università di Bologna, ingiustamente detenuto da 17 mesi nel carcere del Cairo, ne è un esempio drammatico”.

“Ringraziamo le associazioni e tutta quella parte della società civile che con volontà e tenacia è riuscita a dare forza a questa istanza di civiltà; ringraziamo quelle forze politiche che hanno portato avanti il dibattito, lo hanno fatto

crescere e hanno permesso alla mozione di cittadinanza di essere approvata a maggioranza. Dispiace che alcuni membri del Consiglio Comunale non abbiano condiviso lo spirito umanitario della mozione. Ribadiamo il nostro impegno nel continuare a tenere alta l’ attenzione sul caso di Zaki, oggi più che mai simbolo evidente delle tante violazioni dei diritti civili ed

umani che si stanno perpetrando in varie parti del mondo” concludono da Overall .