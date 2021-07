Ravenna. Al via Note di Sapore, aperitivi e cene in musica in Piazza Andrea Costa

Giovedì 1 luglio al via la prima serata di Note di Sapore – aperitivi e cene in musica in Piazza Andrea Costa, la fortunata rassegna estiva, giunta alla seconda edizione, a cura di Mercato Coperto e Costa Cafè.

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto il centro storico animato per tutta l’estate con musica e appuntamenti enogastronomici, Note di Sapore inaugura la stagione con la voce soul della cantante bolognese Sara Zaccarelli, accompagnata dalla chitarra di Francesco “King Frisko” Plazzi. Il concerto avrà inizio alle ore 21.00, preceduto da dj set durante l’aperitivo, a partire dalle 18.30.

Sara Zaccarelli, una delle voci nere più interessanti del panorama italiano, propone, accompagnata dalla chitarra eclettica di Francesco “King Frisko” Plazzi, un viaggio tra gli artisti e le canzoni che hanno segnato una delle più fertili generazioni nel panorama della Black Music.

Iniziata all’età di 17 anni e sviluppatasi poi a 20 cantando con i Groove City, la passione di Sara Zaccarelli per la musica nera l’ha portata a partecipare a vari festival blues, tra cui quelli di Popoli, Cusercoli ed il Porretta Soul, oltre ad avere collaborazioni con artisti del calibro di Vince Vallicelli, Pippo Guarnera, Daniele Giardina, Massimo Zanotti, Teo Ciavarella e Rick Hutton.

Dopo il Porretta Soul Festival 2011, che l’ha vista accanto agli americani Sax Gordon e Toni Green, Sara, ha partecipato alla quarta e quinta edizione del Live Music Festival di Verucchio, a Spiagge Soul dal 2013 ad oggi. Con il progetto “Two women band” ha calcato, a fianco della musicista Rita Girelli, palchi notevoli sia in Italia che all’estero partecipando a diversi festival tra Germania (VFB blues Festival ad Amburgo, Blues & more festival a Chemnizt) e Svizzera (Sierre Blues Festival). Nel 2018 esce il suo album “Sing for my soul”, una raccolta dove si dimostra, oltre che un’interprete eccellente, una cantautrice di talento. Nel 2020 è arrivata alle fasi finali delle selezioni di Sanremo Giovani 2021 e ha iniziato a produrre il suo nuovo progetto da cantautrice “NUDHA”.

Il Mercato Coperto dà appuntamento per cena, con prenotazione consigliata dalle 20.00, con proposta di pizze alla pala e al tegamino, carne alla griglia, hamburger, taglieri e piadine. Per chi vorrà anticipare la serata con l’aperitivo, che sarà accompagnato dalla musica del dj, una cocktail list completamente rinnovata, abbinata agli appetizer gourmet dello chef Cavallucci.

Costa Caffè proporrà invece un menu di carne e pesce studiato appositamente per la serata, tra cui cozze alla tarantina e tagliata di tonno al pistacchio e stracciatella, tagliatella di Mora e arrosto di vitello, accompagnato da una selezione di vini e dai suoi cocktail per l’aperitivo.