Associazione diabetici ravennati. Dante Maioli lascia la carica di presidente dopo 20 anni

Si terrà sabato 3 luglio, all’Hotel Cube di Ravenna, l’Assemblea dell’Associazione diabetici della provincia di Ravenna, durante la quale sono previsti la presentazione del bilancio consuntivo 2020 e il rinnovo delle cariche dell’associazione. L’assemblea sarà anche l’occasione per il saluto di Dante Maioli, che dopo 20 anni lascia la carica di Presidente.

Michele de Pascale, Sindaco e Presidente della Provincia di Ravenna ha voluto esprimere a nome di tutta la comunità “un affettuoso ringraziamento a Dante Maioli. Alla guida del presidente Maioli l’associazione è diventata una delle realtà di volontariato più rappresentative del nostro territorio, con migliaia di associati, punto di riferimento per tanti pazienti diabetici pediatrici ed adulti. Grazie Dante per la passione, la pacatezza, la saggezza e lo spirito di collaborazione che hai profuso con generosità in questi anni. La tua persona apprezzata e stimata da tutti e il tuo prezioso impegno sia nelle istituzioni che nel volontariato è esempio dell’anima più bella, profonda e solidale della nostra comunità”.