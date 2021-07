Cicloescursione Fiab Ravenna alla Valle delle Mandriole

Le temperature sono elevate ma FIAB Ravenna non rinuncia all’escursione del sabato: con l’orario di partenza alle 8:00 sarà possibile godere delle ore più fresche e la pedalata sarà diretta verso Nord, in pineta.

Con “Pedalare in Romagna” ci si dirigerà verso Sant’Alberto e da lì si raggiungerà la Valle delle Mandriole dove dalla torre di avvistamento si potrà godere della vista dei tanti fenicotteri che hanno trovato il loro habitat in quel meraviglioso paesaggio. La zona delle Mandriole, fortemente legata alla storia del Risorgimento Italiano, ospita la riserva della Valle delle Mandriole. È una riserva naturale molto estesa alimentata dalle acque del Fiume Reno, ricca di vegetazione e di vita acquatica. L’area è attrezzata con due torri d’osservazione che consentono di apprezzare la spettacolare visione d’insieme e la vista delle numerose specie di uccelli che la popolano.

Il percorso, compreso il rientro a Ravenna, è di circa 40 km, prevede come sempre una sosta per il caffè e alle 11:30 il gruppo sarà già di ritorno a casa, pronti per un tuffo al mare e comunque per iniziare la seconda parte della giornata.

Questi alcuni dei prossimi appuntamenti di luglio: la visita alla Rocca di Castrocaro, la notturna dal Santuario di San Luca di Bologna fino alle nostre Valli con arrivo al mare all’alba, una simpatica serata infrasettimanale al mare con aperibike in compagnia.

Tutti i dettagli saranno pubblicati tempo per tempo sul sito www.fiabravenna.it