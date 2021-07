Cotignola. Per sipario 13 summer arriva la stand up comedy firmata Michela Giraud

Venerdì 2 luglio, sul palco del Teatro Binario di Cotignola, sarà protagonista una delle più popolari stand-up comedian italiane, Michela Giraud, reduce dal successo del comedy show di Amazon Prime Italia “LOL: chi ride è fuori”. Classe ‘87, romana, dal 2020 ha ereditato la conduzione di CCN – Comedy Central News vincendo per questo il Premio della Satira Forte dei Marmi e, proprio recentissimo, è il Premio Ischia Carlo Vanzina. Un canale YouTube da milioni di visualizzazioni (Educazione Cinica), una gavetta più che blasonata in televisione (da Colorado alla Tv delle Ragazze di Serena Dandini su Rai3), con la sua verve irriverente e cinica, Michela spiazza, stupisce, affascina. Gli spettacoli hanno inizio alle 21.30. Il Giardino del Teatro sarà allestito nel rispetto delle norme anti-covid per garantire una visione in sicurezza e distanziamento.

Nel Giardino del Teatro Binario, seconda tappa in Italia dopo il debutto milanese, porta in scena “La verità, nient’altro che la verità lo giuro!”, il nuovo ed esilarante show nato dopo due anni di “astinenza da palco”. Tra la scoperta di un nuovo amore e il consolidamento che le madri sono “generatori di ansia” naturali, tra una denuncia contro la “setta delle curvy” e uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele”, Michela darà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni italiote. Il tutto all’insegna di un motto contro le ingiustizie e gli stereotipi, che è ormai quasi un suo stile di vita: “Io te meno!”.

Giovedì 9 luglio l’appuntamento sarà con Francesca Reggiani, attrice, comica, imitatrice, volto familiare del cinema e della tv nazionale. Tutto quello che le donne (non) dicono è un one-woman show che, con ironia, si fa spazio tra le sfumature della crisi spirituale, sociale, relazionale e sessuale che sta attraversando l’Italia, confusa tra amore e sesso, tra PIL e sex appeal. Un manuale di sopravvivenza al caos, una bussola per orientarsi in un mondo sempre più smagnetizzato: “Facebook, Twitter, Whatsapp tutto dipende dal profilo che hai!”