Job Around the Sport: consegnati 800 euro di attrezzatura sportiva al Liceo Oriani e all’ITC Ginanni di Ravenna

Un tavolo, racchette e palline da ping pong, racchettoni da beach tennis, racchette da badminton e volani, palloni da calcio e tanto altro ancora per un totale complessivo di 800 €. E’ la lista del materiale consegnato ai responsabili/coordinatori dell’indirizzo Sportivo del Liceo Oriani e dell’indirizzo Sport Manager dell’ITG Ginanni grazie al Progetto Job Around the Sport.

Tutto Il materiale è stato acquistato al punto vendita Cisalfa di Ravenna, che ha applicato prezzi molto convenienti e che si riserva di aderire al progetto per il prossimo anno.

La consegna del materiale segna la chiusura dell’anno scolastico 2020/21, la collaborazione con i due Istituti Scolastici riprenderà a settembre con un programma che prevede anche molte novità.

“Un ringraziamento da parte nostra alla direzione del Progetto per la generosità dimostrata verso la nostra scuola” sono state le parole del VicePreside Prof. Proietti del Ginanni.