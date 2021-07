Lugo. Nel giardino di Villa Malerbi ultimo appuntamento con le letture e la musica di “L’Arte delle Parole”

Venerdì 2 luglio si chiude la rassegna dedicata alla lettura “L’arte delle Parole”, promossa dall’associazione culturale “ViviAmo le Parole”. Alle 18 nel giardino di Villa Malerbi di Lugo è in programma l’incontro “Artisti rapiti, capolavori reinventati”, che, come da tradizione, proporrà letture dedicate all’arte nella letteratura con un accompagnamento musicale dal vivo.

In questo appuntamento l’arte, viva e reale, viene reinventata in romanzi e racconti che nascono dalla fantasia degli scrittori. L’accompagnamento musicale sarà a cura del Duo per Due (flauto e pianoforte). In caso di maltempo l’incontro sarà annullato.

Il progetto “Dell’arte e della parola” è promosso dall’associazione culturale “ViviAmo le Parole” in collaborazione con la biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. L’appuntamento è a ingresso libero, ma per rispettare la normativa antiCovid, è previsto un numero limitato di posti. Per ulteriori informazioni, contattare la biblioteca al numero 0545 38556, o alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.