Lugo. Proseguono le proiezioni all’arena del Carmine

Nel fine settimana sono in programma nuove proiezioni all’Arena del Carmine, la rassegna cinematografica estiva al chiostro del Carmine di Lugo (piazza Trisi 4). Venerdì 2 luglio viene proiettato “Il cattivo poeta” di Gianluca Iodice. Il film è ambientato nel 1936. Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane che l’Italia possa vantare. Ha voluto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele D’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere.

“Le sorelle Macaluso” di Emma Dante è il film di sabato 3 luglio. Protagoniste della pellicola sono le cinque sorelle Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella. Domenica 4 luglio spazio a “Minari” di Lee Isaac Chung. Jacob e la sua famiglia, immigrati sudcoreani stanchi di sopravvivere grazie a lavori come il sessaggio dei polli, si trasferiscono dalla California all’Arkansas. Jacob vuole avviare una coltivazione in proprio e rivendere i prodotti del suo lavoro nelle grandi città. La sua ambizione richiede enormi sacrifici e la moglie Monica è sempre meno disposta a concederne, specie per le complicazioni cardiache del figlio David. Lunedì 5 luglio torna un film italiano: “Maledetta primavera” di Elisa Amoruso. Nina si è trasferita da poco da una zona centrale di Roma al casermone periferico dove era cresciuta sua madre Laura. La madre litiga continuamente con il padre Enzo, che campa di espedienti improvvisandosi rivenditore di apparecchi fotografici di dubbia provenienza. Nella nuova scuola Nina incontra una ragazza della Guyana francese recentemente adottata da una donna italiana. Il legame fra queste due anime sole si rivelerà indimenticabile.

Le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 25, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cinemaincentro.com. La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo con il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.