Ondate di calore. Dall’Ausl Romagna una serie di consigli pratici per le persone più vulnerabili

Con l’arrivo del caldo l’Ausl della Romagna dispensa una serie di raccomandazioni per preservare lo stato di salute delle persone maggiormente esposte e per questo più vulnerabili.

I danni possono essere: diretti, colpo di sole, colpo di calore, collasso da calore, crampi; indiretti, aggravamento delle condizioni patologiche preesistenti che porta a un aumento della mortalità generale e per cause specifiche. Da anni è attivo sul territorio il Piano di intervento dell’Ausl Romagna e degli Enti locali, a sostegno delle persone in condizioni di fragilità, soprattutto anziane. In linea con quanto previsto dalla Regione Emilia-Romagna, il Piano di intervento per mitigare l’impatto delle ondate di calore descrive le azioni attivate dai servizi distrettuali in collaborazione con i Comuni e in stretto raccordo con i medici di Medicina generale, i Presidi ospedalieri e le Associazioni di volontariato.

Anche quest’anno sono state predisposte azioni di monitoraggio attivo sulla popolazione a rischio. Sono infatti disponibili mappe, costruite e aggiornate grazie alla collaborazione con le Istituzioni e i medici di famiglia, delle persone fragili che vivono sole o con reti parentali e – o di vicinato assenti o molto deboli, e quindi maggiormente a rischio. Qualora gli operatori riscontrino situazioni in cui si renda necessario un intervento di natura sanitaria o sociale, attivano il soggetto titolato a risolvere la criticità (Protezione Civile, Ospedali, Assistenza Domiciliare, Enti Locali, Volontariato), sempre nell’ottica della collaborazione in rete tra tutti i soggetti che partecipano al piano.

L’Ausl elenca una serie di consigli pratici al fine di limitare il disagio: