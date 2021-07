Ravenna. Il medioevo spiegato ai ragazzi, rassegna di eventi estivi 2021 alla Rocca Brancaleone

Inizia il 2 Luglio 2021 la seconda edizione della rassegna di eventi per bambini e ragazzi/e alla Rocca Brancaleone, organizzati da Amata Brancaleone APS.

10 spettacoli, laboratori e incontri ludici per scoprire il Medioevo, un viaggio alla scoperta degli usi e costumi, delle ambientazioni e usanze medievali, all’ interno della Rocca Brancaleone dal mese di luglio al mese di settembre 2021. Si parte dai burattini dedicati a Dante, si prosegue con laboratori di magia medievale, di preparazione del cavaliere e del cavallo per la giostra, di scrittura in gotico con il calamo e l’inchiostro, ed altro, per finire con la novità dell’assalto alla Rocca.

La rassegna è organizzata da Amata Brancaleone, una associazione di promozione sociale che da alcuni anni cura la valorizzazione della Rocca Brancaleone di Ravenna, l’animazione del parco e la promozione storica e culturale del monumento. Queste attività sono realizzate grazie ad un Patto di Collaborazione per i Beni Comuni con il Comune di Ravenna e con il supporto di CittAttiva. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con i suoi soci volontari e tante associazioni del territorio: Shine parkour, Quelli del Ponte, Schola Hominum Burgi, Officina Playground, Compagnia del Boccale. Inoltre l’associazione collabora con RoccaLab, cioè la gestione del parco, del bar e del ristorante della Rocca.

La rassegna è aperta a tutti i bambini e i ragazzi, le iniziative sono gratuite e a numero limitato per garantire il rispetto delle norme anti Covid.

Programma degli eventi:

Venerdi’ 2 -9- 16 luglio ore 18

“LA SAGA DI DANTE ALL’INFERNO”

Tre incontri dove saranno trattati 10 Canti per ogni incontro sulle storie narrate nell’Inferno di Dante Alighieri

Spettacolo di burattini

TUTOR: Sabina Morgagni – Officina Playground

La partecipazione è gratuita ma riservata a n. 20 bambini per garantire il distanziamento sociale previsto dalle normative. Per iscriversi inviare un WhatsApp al n. 3346052337 con:

Nome, Cognome, età, e la seguente motivazione:

Iscrizione a “LA SAGA DI DANTE ALL’INFERNO” del 2-9-16 luglio”

Venerdi’ 23 luglio ore 18

“Il MISTERO E LA MAGIA”

Giochi e giocolieri alla corte dei Da Polenta

TUTOR : Stefano Agatensi – Ass. Schola Hominum Burgi

La partecipazione è gratuita, sarà garantito il distanziamento previsto dalle normative.

Venerdi’ 30 luglio ore 18

COSTRUIAMO UNA PICCOLA ROCCA!

Mettiamo in gioco la nostra capacità di osservare e costruire con le nostre mani, con semplici istruzioni preliminari e una piccola guida.

Laboratorio di costruzione di un mini castello a partire da materiali di recupero, colla e tanta voglia di costruire!

TUTOR: Sabina Morgagni – Officina Playground

La partecipazione è gratuita ma riservata a n. 20 bambini per garantire il distanziamento sociale previsto dalle normative. Per iscriversi inviare un WhatsApp al n. 3346052337 con:

Nome, Cognome, età, e la seguente motivazione:

Iscrizione a “COSTRUIAMO UNA PICCOLA ROCCA!”

Venerdì 6 agosto ore 18

DAME, CAVALIERI E DESTRIERI

– Curiosità e didattica sulla vestizione del cavaliere, la bardatura del cavallo e l’addestramento per la giostra.

Ovvero un racconto divertente dei piccoli problemi quotidiani nella preparazione alla giostra.

TUTOR: Stefano Fariselli e Anne Cornelia Hecker della Compagnia del Boccale

La partecipazione è gratuita, sarà garantito il distanziamento previsto dalle normative.

Venerdì 27 agosto ore 18

“Il MISTERO E LA MAGIA”

Gioghi e giocolieri alla corte dei Da Polenta

TUTOR : Stefano Agatensi – Ass. Schola Hominum Burgi

La partecipazione è gratuita, sarà garantito il distanziamento previsto dalle normative.

Venerdì 3 settembre ore 18

“SCRIVERE AL TEMPO DI DANTE” Scrivere l’alfabeto gotico con calamo, penna d’oca e inchiostri ricreati su ricette medievali. Incontro sulla scrittura nel XIII sec. con attività teorico pratiche rivolte a studenti delle scuole medie.

TUTOR: Loris Dalmonte – Associazione Storica “Quelli del Ponte”

La partecipazione è gratuita ma riservata a n. 10 ragazzi per garantire il distanziamento sociale previsto dalle normative. Per iscriversi inviare un WhatsApp al n. 3478808930 con:

Nome, Cognome, età, e la seguente motivazione:

Iscrizione a “Scrivere al tempo di Dante”

Venerdì 10 settembre ore 18

“DI ARTE, PITTURA ED ALTRE MERAVIGLIE ”

Laboratorio su tempera/ affresco e miniature medioevali

La partecipazione è gratuita e riservata a ragazzi/e dai 10 ai 14 anni su prenotazione telefonica al n. ……………….

TUTOR: Loris Dalmonte “Ass. Quelli del ponte” ,

Sabina Morgagni Officina Playground

La partecipazione è gratuita ma riservata a n. 10 ragazzi per garantire il distanziamento sociale previsto dalle normative. Per iscriversi inviare un WhatsApp al n. 3346052337 con:

Nome, Cognome, età, e la seguente motivazione:

Iscrizione a “Di arte, pittura ed altre meraviglie”

Sabato 4 e domenica 5 settembre

“Assalto al castello”

La vita dei soldati che andavano all’assalto di una Roccaforte e il brivido di un percorso a ostacoli in un contesto suggestivo.

Gli istruttori di Shine- school of movement esperti nel superamento di ostacoli, guideranno i ragazzi durante l’esperienza motoria e le guide turistiche del Papavero di Ravenna racconteranno le vicende della rocca Brancaleone e le dinamiche di un assalto alla conquista di una roccaforte.

“Sport e Storia” è un’iniziativa dell’Associazione sportiva dilettantistica Shine in collaborazione con la Cooperativa Il Papavero.

La partecipazione è riservata ai bambini dai 5 ai 13 anni e ai loro genitori su prenotazione telefonica.

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Michela Bona 331871813

TUTOR: Mohanu Alexandru Toma- Shine a.s.d.

Associazione Amata Brancaleone Aps .