Brisighella. Sabato 3 luglio, viaggio inaugurale del Treno di Dante

Si terrà questo sabato, il viaggio inaugurale del “Treno di Dante” che propone un itinerario estivo all’insegna del turismo “lento”, fatto di bellezze paesaggistiche, luoghi di storia e cultura, eccellenze artigianali e gastronomiche. La tratta, che verrà effettuata tutti i sabati e le domeniche dal 3 luglio al 10 ottobre, vede come città capolinea Firenze e Ravenna, passando naturalmente da Brisighella.

I passeggeri che acquistano un biglietto del Treno di Dante, potranno godere, oltre che dei servizi a bordo treno e del panorama della splendida Romagna Toscana, di ulteriori convenzioni in ciascuna città toccata dalla tratta, come ingressi gratuiti o ridotti in musei, rocche, palazzi teatri e sconti in ristoranti e trattorie locali. Se non utilizzati nella data del viaggio, i benefit saranno validi fino al 10 ottobre.

Per i passeggeri che sceglieranno di visitare Brisighella, ci sarà la possibilità di visitare gratuitamente la Rocca Manfrediana, una delle costruzioni medievali emblematiche del borgo brisighellese, al cui interno è oggi allestita un’esposizione sull’attività di estrazione del gesso, fortemente praticata nei secoli dall’età romana al Rinascimento. Il titolo di viaggio prevede anche la visita gratuita al Museo Civico “Ugonia” che, oltre a custodire le opere più rappresentative del Maestro Litografo Giuseppe Ugonia, ospita l’allestimento temporaneo “Attraverso l’orizzonte” dell’artista romagnolo Roberto Pagnani.

Proprio in occasione del passaggio inaugurale del Treno di Dante alla stazione di Brisighella, previsto questo sabato per le 11.05, un piccolo comitato di accoglienza composto dalle autorità locali, dallo stand informativo della Pro Loco, dal gruppo “Tamburi Medioevali” di Brisighella e dalla “Banda del Passatore” darà il benvenuto ai passeggeri della locomotiva. Il desk informativo della Pro Loco sarà presente per tutta la durata dell’iniziativa, per consentire ai passeggeri del Treno di Dante di conoscere le opportunità offerte loro. Per acquistare il biglietto o conoscere maggiori informazioni sull’iniziativa, visitare il sito www.iltrenodidante.it.