CAMPANELLE FEMMINISTE / 4 / Uomini che uccidono le donne e cercano di farsi passare per matti. Basta con le scuse, stiamo parlando di femminicidio!

30 giugno 2021, Corte d’assise di Ravenna per il femminicidio di Elisa Bravi

Paranoide, deliroide? Angoscia persecutoria, delirio? Nulla di ciò. Riccardo Pondi era capace di intendere e volere nel momento in cui ha ucciso Elisa Bravi. Non ci sono dubbi nelle perizie degli psichiatri e dello psicanalista chiamati ad esprimere il loro parere sulle condizioni mentali dell’imputato. Per tutti, tranne uno, il consulente della difesa, ovviamente.

Per la Corte ha illustrato le sue conclusioni il dottor Michele Sanza. Dopo cinque colloqui con l’imputato in presenza in collegamento on line con gli altri consulenti.

In questo caso, afferma, ‘non c’è paranoia’, che è un disturbo delirante cronico e che comporta un cambiamento di personalità. Anche se ci sono ‘tratti ossessivi nella personalità di Pondi, la soglia critica non è stata varcata’.

Per chiarimenti e sottolineature, ma in piena concordanza, sono intervenuti i consulenti scelti dalla Procura, il dottor Roberto Zanfini, dai genitori, le figlie e lo zio, il dottor Roberto Moretto, psicanalista, dalle parti civili Udi, Demetra e Dalla parte dei minori, il dottor Ermanno Arreghini, dal comune di Bagnacavallo e dall’unione dei Comuni della Bassa Romagna, il professor Vittorio Melega.

In effetti oggi in aula non c’è stata una discussione vera e propria, tutti sono stati d’accordo nel diagnosticare un ‘disturbo depressivo reattivo’, ma privo di qualsiasi elemento che possa far pensare a una infermità tale da compromettere la capacità di intendere e volere.

‘Siamo in assenza di nesso di causalità fra il disturbo e l’omicidio’, sottolinea il dottor Sanza, si è trattato di un ‘delitto d’impeto in cui la rabbia è stato il fattore determinante’. Il fatto, poi, che Elisa si sia difesa strenuamente, colpendo il marito con uno sgabello, ‘ha esacerbato quella rabbia’.

Una campanella trema sullo sfondo.

Quella donna non voleva morire, pensava alle figlie, pensava alla loro vita oltre che alla propria. Si è ribellata anche in quel momento. Ha colpito Riccardo Pondi con uno sgabello? Ciò l’ha fatto infuriare ancora di più. Se almeno fosse stata zitta!

Il dottor Sanza aggiunge inoltre che: “La spinta aggressiva del marito è prevalsa su ogni possibile ragionevole ripensamento della sua azione, compresa la presenza delle figlie, che richiamate dai rumori, erano accorse sul luogo dell’aggressione”.

Ci è stato detto, la scorsa udienza, dalla dottoressa Federica Barlotti, della medicina legale, che la morte per strozzamento richiede dai 3 ai 5 minuti continuativi di pressione. Si sarebbe potuto fermare e non l’ha fatto.

Oggi in aula non c’è stata discussione anche perché lo psichiatra professor Renato Ariatti, consulente della difesa dell’imputato, era assente (giustificato). Solo al termine ha fatto depositare dai legali di Pondi le proprie osservazioni, secondo cui si è trattato di ‘reazione acuta paranoide’ dovuta ad un ‘vizio parziale di mente’.

Ogni disturbo mentale ha un nome specifico in psichiatria. Difficile districarsi, per chi non abbia studiato a fondo la materia. Ma le parole ‘vizio di mente’, seppur parziale, mi riportano alla memoria il femminicidio di Giulia Ballestri.

Il Procuratore Generale, Gianluca Chiapponi, nella sua requisitoria in Corte d’assise d’appello di Bologna affermò: “Alla base dell’agire di Matteo Cagnoni c’è un vizio di mente, ma non di origine psichica, bensì di origine culturale. L’omicidio di Giulia Ballestri riproduce episodi sempre più frequenti che appartengono a una cultura del dominio. Ogni tre giorni un uomo uccide una donna perché non si conforma al suo volere, perché vuole quella donna alle sue condizioni. Io credo – pone l’accento – che la giurisprudenza debba finalmente prenderne atto ”.

C’era una volta il delitto d’onore. Era una attenuante per chi uccideva la propria moglie, fidanzata o figlia. Visse fino al 1981, quando fu cancellato dal codice penale. Oggi il delitto d’onore pare si sia adeguato ai tempi. Ma nella sostanza è rimasto incistato nella mente di tanti uomini, anche se evitano di usare la parola ‘onore’.

Si vogliono tutti far passare per matti, ma solo nel momento in cui hanno ucciso, né prima né dopo. Una comoda follia. Un raptus?

Oggi, lo leggiamo nelle cronache, appena un uomo uccide la partner o ex, invoca la incapacità di intendere e volere al momento del delitto.

Il tentativo però è sempre lo stesso. Scampare al carcere a vita. Non assumersi la responsabilità del proprio agire, magari confessare, ma accampare giustificazioni sanitarie.

Quella comoda giustificazione psichiatrica, l’aveva chiesta anche Matteo Cagnoni, e sappiamo che la giustizia l’ha condannato all’ergastolo. E l’ha chiesta anche Marco che ha confessato di aver ucciso a coltellate e calci Chiara, di appena 15 anni, perché una voce gli ha detto di uccidere. Un demone? Un uomo di fuoco con le ali? Lucifero in persona.

Basta con le scuse! Stiamo parlando di femminicidio.

Se è vero che gli uomini violenti mettono in atto l’eliminazione della donna che ostacola la loro supremazia, è anche vero che la violenza è spesso così subdola, che non viene riconosciuta. Non solo dalle donne stesse, ma soprattutto dalle istituzioni, le forze dell’ordine, i magistrati, gli operatori sanitari e sociali.

Il sacrosanto, quanto inapplicato, Codice Rosso spesso finisce accartocciato dalla burocrazia, dalla mancanza di personale formato per riconoscere la violenza degli uomini sulle donne. Eppure riconoscere la violenza fin dal suo primo manifestarsi può salvare la vita. E’ imprescindibile riconoscere e punire la violenza prima di un esito mortale.

Il momento del delitto è solo l’ultimo atto. In ogni caso di femminicidio, prima, mesi forse anni prima era montata la spirale della violenza. E’ forse partita con un urlo, un controllo ossessivo, una minaccia, uno strattone. E’ continuata con una persecuzione costante e continuata nel tempo. Questo si chiama stalking. Anche di questo dovrebbe rispondere Pondi.

E c’è la convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall’Italia nel 2013, per la prevenzione e la lotta contro la violenza maschile nei confronti delle donne e la violenza domestica. Un trattato che detta ai paesi firmatari l’istituzione di buone leggi.

Ma spesso le buone restano inapplicate per mancanza di fondi e formazione. Non ci sono misure globali e integrate e neppure un coordinamento efficace tra autorità nazionali, regionali e locali. E’ vero, in Italia, abbiamo ottenuto buone leggi, ma carenti nella loro applicazione. Teniamocele strette. Il patriarcato non perde un’occasione per abolirle, mitigarle o renderne difficoltosa l’applicazione.

Il dittatore turco, Erdogan, ha emesso un decreto, in vigore dal 1° luglio, per far uscire la Turchia dalla Convenzione, perché indebolirebbe la famiglia e incentiverebbe i divorzi. Nel suo decreto sancisce che la violenza domestica è un fatto privato! Questo è un pericoloso passo indietro nella lotta per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne!

E ciò non riguarda solo le donne turche, riguarda tutte noi donne. L’intera collettività. Anche gli uomini. Perché si tratta di cultura.

Tornando in Italia, alle nostre leggi, al femminicidio di Elisa Bravi, c’è un’altra crepa. Riguarda le sue bambine. Abbiamo un Fondo per i figli e le figlie delle vittime di femminicidio. Pochi soldi, ma almeno qualcosa, però neppure quel qualcosa arriva nel momento del bisogno, che è ora, subito. Accedere a quel fondo è una gimkana farraginosa e, benché sia stato finanziato, i soldi non arrivano a destinazione prima di un anno o due. Senza contare che ancora non si sa quanti siano ad oggi questi piccoli orfani, cosiddetti ‘speciali’. Dal 2000 non c’è stato alcun aggiornamento di dati.

Elisa è stata uccisa il 19 dicembre del 2019, un anno e mezzo fa. Poco consola che Pondi abbia presentato una memoria in cui attesta di lasciare tutti i propri beni alle due figlie, come ‘parziale’ risarcimento e di rinunciare alla sua quota di eredità in loro favore. E ci mancherebbe altro!

Le prossime udienze sono state fissate per il 5, il 6 e il 7 luglio. Prima la requisitoria della Pm, Lucrezia Ciriello, poi le arringhe della difesa dell’imputato (Ermanno Cicognani e Francesco Manetti), dei legali della famiglia e delle bambine (Annalisa Porrari e Giuseppe della Casa), e per le avvocate delle parti civili (Sonia Lama per Udi, Monica Miserocchi per Demetra, Maddalena Introna per l’associazione Dalla parte dei minori, Manuela Liverani per l’Unione Comuni Bassa Romagna e Bagnacavallo).

Dopo le repliche, la corte guidata dalla presidente Cecilia Calandra, si ritirerà in camera di consiglio per emettere la sentenza, attesa presumibilmente per il 7, mercoledì prossimo.