Festival delle Culture: progetto Abitanza, poesia, musica, teatro e dibattito sull’identità al centro della seconda giornata

Sabato 3 luglio, il Festival apre alle 17 all’Almagià con la presentazione del progetto Abitanza-Fami CaspER II Azione 4, iniziativa alla quale seguiranno “Poesiamadre” a cura di Anolf (alle 18) e il concerto di Bandura, strumento popolare ucraino, a cura dell’associazione Malva (alle 18,30). Alle 19 l’associazione Ivoriani di Ravenna proporrà lo spettacolo “Un canto muove un ballo”. Alle 19,30 Eugenio Sideri porterà in scena “Operazione epica unplugged” a cura di Lady Godiva, dove un autore (lo stesso Sideri), un attore (Enrico Caravita) e un bassista (Massimiliano Rassu) si incroceranno per un avvincente racconto epico.

Alle 20,45 Marco Aime, in passato operaio e poi giornalista freelance, oggi docente di antropologia culturale all’Università di Genova, sarà il protagonista del dibattito “Identità: un cantiere sempre aperto”. Modera Simona Pepoli. A seguire, alle 22,30 Demba Seye Gueye, il batterista jazz e polistrumentista senegalese conosciuto come Elzho, salirà sul palco con la sua musica che fonde culture griot e jazz europee.

Fuori dall’Almagià, a partire dalle 18, si riunirà la redazione di Parola Aperta, il nuovo magazine interculturale della città.

Centrale, come sempre, la parte gastronomica, con i ristoranti allestiti in largo Raffaello Baldini. Molte le proposte: Isla Bonita, Serendip, Marrakesh, Cittadini del Pianeta, La tropicale Pyramide, Altre Terre/Cucina dal mondo, Sapori dalla Costa d’Avorio, Agrichef/Hoptour-Il giardino delle luppole, O Coqueiro. Per tutti, è gradita la prenotazione entro le 18 del giorno stesso, utilizzando i contatti dei singoli ristoranti presenti nel programma.

Il Festival delle Culture è costantemente raccontato anche sui social, in particolare sulla pagina Facebook “Festival delle Culture Ravenna Partecipa”, sul profilo Instagram “festival_culture_ra” e sul canale YouTube #FestivalDelleCultureTV.

Per partecipare ai concerti e ai dibattiti è gradita la prenotazione tramite gli appositi form.

Per i dibattiti: https://forms.gle/DSFyvhjpsgYeTyCRA

Per i concerti: https://forms.gle/2TCDbvQVuxr4DBBC8

La prenotazione agli stand gastronomici va fatta tramite le indicazioni sul programma al seguente link https://bit.ly/3wUkzSL